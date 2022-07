André Serra, o piloto que morreu em Foz Côa a combater um incêndio

Entornointeligente.com /

O comandante-piloto André Serra morreu esta sexta-feira no combate aos incêndios. Era ele quem pilotava o avião anfíbio Fire Boss que, ao início da noite, despenhou-se na zona de Foz Côa. Ex-piloto da Força Aérea, era natural do Barreiro, mas residia em Lisboa. O seu nome está na nota de pesar do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e na homenagem que a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, deixou nas redes sociais. Era casado e deixa uma filha menor.

André Serra numa foto que partilhou no seu Facebook.

«Foi com pesar que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a notícia do falecimento do Comandante Piloto André Serra, durante o combate a um incêndio no teatro de operações de Torre de Moncorvo, Bragança», refere a nota divulgada pelo site da Presidência da República . «O Comandante André Serra será recordado pela sua coragem, bravura e dedicação ao serviço», realça ainda.

Subscrever A secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, deixou nas redes sociais uma homenagem a André Serra que serviu na Força Aérea. «Os pilotos não morrem…. Voltam ao céu com as suas próprias asas. Obrigada, André!», escreveu no Twitter a governante.

Os pilotos não morrem….

Voltam ao céu com as suas próprias asas

Obrigada André pic.twitter.com/9Zaq2g3bVM

– Patrícia Costa Gaspar (@PatrciaCostaGa1) July 15, 2022

André Serra, que ingressou na Força Aérea em 2009, era um piloto «com experiência, conceituado e querido», disse esta sexta-feira Marcelo Rebelo de Sousa.

© Facebook da Liga dos Bombeiros Portugueses

Escreve o JN que André Serra, de cerca de 30 anos, tinha 12 anos de experiência no tipo de aviões de combate a incêndios, em contexto de formação e de ação.

André Serra pilotava um Fire Boss quando foi reabastecer no rio Douro, em Castelo Melhor, para o combate a um incêndio em Urros, Torre de Moncorvo.

© Facebook da Liga dos Bombeiros Portugueses

Depois de reabastecer, logo à saída, na quinta do Crasto, o avião que pilotava bateu no primeiro socalco de uma vinha e bateu ainda em mais dois antes de cair, segundo o JN. O avião caiu nesta propriedade, junto à Estrada Nacional 222, sendo que da queda resultou um pequeno incêndio, que foi apagado pelos meios locais.

Além do chefe de Estado e do Governo, a Liga Portuguesa dos Bombeiros lamentou «profundamente» a morte do jovem piloto.

Também as Forças Armadas lamentaram a morte de André Serra, endereçando as condolências à família e amigos do ex-piloto da Força Aérea.

«As nossas condolências à família e amigos do ex-piloto da Força Aérea Portuguesa, que perdeu hoje a vida, na sequência da queda da aeronave que pilotava durante o combate aos incêndios, em Foz Côa. Paz à sua alma», lê-se na mensagem das Forças Armadas na rede social Twitter.

Segundo uma nota da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o acidente foi dado às 19:55 e o «avião anfíbio médio FireBoss, do Centro de Meios Aéreos de Viseu, afeto ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais» estava a operar num incêndio em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.

