André Serra endividou-se para entrar na TAP

O capitão piloto-aviador que perdeu a vida em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, enquanto pilotava um avião no contexto do combate a incêndios que fustigavam aquela zona, tinha um processo aberto contra a TAP. André ‘Banzai’ Serra, de 38 anos, tinha realizado o programa de formação e obteve aproveitamento, sendo que estava para assinar o contrato de trabalho, em março de 2020, com a companhia aérea nacional.

No entanto, devido ao surgimento do novo coronavírus, a TAP terá recusado celebrar o contrato com o profissional que conta com 12 anos de experiência, 10 àquela época. O mesmo terá acontecido com mais cerca de 20 pilotos que se encontravam na mesma circunstância. Devido a esta reviravolta inesperada, André – cuja última despedida ocorreu na igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Benfica, na capela da Força Aérea, este domingo – teve de tomar uma decisão: mudou de área laboral e chegou a ser motorista de TVDE e assistente de veterinária para sustentar a família.

«A Ré celebrou individualmente com cada um dos Autores, no final de 2019, um contrato denominado Acordo de Formação com vista a habilitá-los a desempenhar as funções de Oficial Piloto de Linha Aérea na TAP, sendo atribuída mensalmente uma Bolsa de Formação equivalente a dois salários mínimos. Acontece que, em março de 2020, com o início da Pandemia Covid-19, e invocando esse motivo, tal contrato foi suspenso pela Ré por tempo indeterminado», lê-se na ação interposta por André e mais três pilotos contra a TAP.

