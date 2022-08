Entornointeligente.com /

André Janones e Ricardo Salles batem boca nos bastidores de debate presidencial Deputado do Avante e ex-ministro do meio ambiente trocaram ofensas aos gritos na sala de assessores. Janones é articulador de Lula nas redes sociais, e Salles é apoiador próximo de Bolsonaro Por g1

28/08/2022 22h03 Atualizado 28/08/2022

Ricardo Salles e André Janones discutem durante debate entre presidenciáveis

O deputado federal André Janones (Avante), apoiador de Lula, e Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente e apoiador de Bolsonaro, bateram boca nos bastidores do primeiro debate presidencial das eleições de 2022, na noite deste domingo (28).

Veja o vídeo acima.

Os dois trocaram ofensas aos gritos, partiram um para cima do outro e foram separados por outras pessoas.

A briga aconteceu enquanto o debate acontecia ao vivo, numa sala em que ficavam os assessores dos candidatos, ao lado do estúdio.

Janones foi pré-candidato a presidente e desistiu para apoiar a candidatura de Lula (PT). Ricardo Salles saiu do Ministério do Meio Ambiente em 2021 e continua sendo apoiador de Jair Bolsonaro (PL).

O evento, iniciado às 21h, foi organizado pelo grupo Bandeirantes, Folha de S. Paulo, Uol e TV Cultura.

