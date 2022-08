André Franco reforça FC Porto até 2027

Entornointeligente.com /

O médio André Franco (ex-Estoril) assinou um contrato de cinco épocas com o FC Porto, anunciaram esta quinta-feira os campeões nacionais, que garantiram o terceiro reforço para 2022/23, depois das contratações de David Carmo e Gabriel Veron.

Com formação repartida entre Sporting e Belenenses, o médio, de 24 anos, jogou pelos «canarinhos» nas últimas três temporadas, sagrando-se campeão da II Liga em 2020/21, antes da estreia na elite, somando 11 golos e quatro assistências em 38 jogos.

O FC Porto deverá investir quatro milhões de euros por 90% do passe de André Franco, que se junta ao defesa David Carmo (ex-Sp. Braga) e o avançado brasileiro Gabriel Veron (ex-Palmeiras).

?????????????? ?????? ??????????????????, ???????????? ??????????????…

? ?? ?? ?? ?? ??´ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

Dragão até 2027 ?? Bem-vindo ???? #WelcomeAndréFranco #IndomáveisPorNatureza pic.twitter.com/cgYZBzlFsG

— FC Porto (@FCPorto) August 4, 2022 O centrocampista de características ofensivas, que tinha contrato com o Estoril Praia até Junho de 2024 e uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, colmata a saída do também médio internacional sub-21 português Fábio Vieira para os ingleses do Arsenal.

Os detentores da Taça de Portugal e da Supertaça Cândido de Oliveira iniciam a defesa do título de campeão nacional com a recepção ao Marítimo, este sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, em jogo da jornada inaugural da edição 2022/23 da I Liga.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com