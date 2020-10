André do Rap entra na lista dos criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo

Investigações da Polícia Federal resultaram nas apreensões de 3,7 toneladas da droga, no país e fora dele, entre janeiro de 2013 e março de 2014. Também foi apurado o vínculo do PCC com a máfia italiana “Ndrangheta”

Entornointeligente.com /

Editorias menu g1 Editorias Agro Editorias Agro Primeira Página Globo Rural A Indústria-Riqueza do Brasil Bem Estar Editorias Bem Estar Primeira Página Coronavírus Viva Você Carros Ciência e Saúde Editorias Ciência e Saúde Primeira Página Viva Você Concursos e Emprego Economia Editorias Economia Primeira Página Agro Economia Agro Primeira página Globo Rural Calculadoras Concursos e Empregos Dólar Educação Financeira Imposto de Renda Inovação Mídia e Marketing PME Economia PME Primeira Página Pequenas Empresas tecnologia Educação Editorias Educação Primeira Página App G1 Enem Enem Guia de Carreiras Teste Vocacional Universidades Fato ou Fake Monitor da Violência Mundo Natureza Editorias Natureza Primeira Página Amazônia Aquecimento Global Pantanal Olha que legal Planeta Bizarro Política Editorias Política Primeira Página Eleições 2020 Reforma da Previdência Operação Lava Jato Pop & Arte Editorias Pop & Arte Primeira Página Cinema Games Música Rock in Rio 2019 Lollapalooza 2020 Tecnologia Editorias Tecnologia Primeira página Inovação Turismo e Viagem Editorias Turismo e Viagem Primeira Página Descubra o Brasil Eleições 2020 Regiões menu g1 Regiões centro-oeste Regiões centro-oeste Distrito Federal centro-oeste Distrito Federal Primeira página Bom Dia DF DF1 DF2 Globo Comunidade DF O que fazer no DF Goiás centro-oeste Goiás Primeira página Bom Dia GO Bom dia sábado JA 1ª Edição JA 2ª Edição Jornal do Campo Esporte Mercado Imobiliário Mato Grosso centro-oeste Mato Grosso Primeira Página Bom Dia MT MT TV 1ª Edição MT Rural MT TV 2ª Edição Esporte Mato Grosso do Sul centro-oeste Mato Grosso do Sul Primeira Página Bom Dia MS MS TV 1ª Edição MS TV 2ª Edição MS Rural Esporte nordeste Regiões nordeste Alagoas nordeste Alagoas Primeira Página Bom Dia Alagoas AL TV 1ª Edição AL TV 2ª Edição Gazeta Rural Esporte Bahia nordeste Bahia Primeira Página Jornal da manhã Bahia Meio Dia BATV Bahia Agora Bahia Rural Esporte Ceará nordeste Ceará Primeira Página Bom Dia CE CETV 1ª Edição CETV 2ª Edição NE Rural Esporte Maranhão nordeste Maranhão Primeira Página Bom Dia Mirante JMTV 1ª Edição JMTV 2ª edição Mirante Rural Esporte Daqui Repórter Mirante Paraíba nordeste Paraíba Primeira Página Bom Dia Paraíba JPB 1ª Edição JPB 2ª Edição Paraíba Comunidade Esporte Pernambuco nordeste Pernambuco Recife e região Pernambuco Recife e região Primeira página Bom Dia PE NE 1 NE 2 Espaço PE Globo Comunidade PE Nordeste Viver e Preservar Educação Esporte Caruaru e região Pernambuco Caruaru e região Primeira Página Bom Dia PE ABTV 1ª Edição ABTV 2ª Edição Globo Comunidade Esporte Petrolina e região Pernambuco Petrolina e região Primeira Página Bom Dia Pernambuco GRTV 1ª Edição GRTV 2ª edição Esporte Piauí nordeste Piauí Primeira Página Bom Dia Piauí Bom dia Sábado PI TV 1ª edição PI TV 2ª Edição Clube Rural Esporte Rio Grande do Norte nordeste Rio Grande do Norte Primeira Página Bom Dia RN RN TV 1ª Edição RN TV 2ª edição Inter TV Rural Esporte Sergipe nordeste Sergipe Primeira página Bom Dia SE SETV 1ª Edição SETV 2ª Edição Estação Agrícola Esporte norte Regiões norte Acre norte Acre Primeira Página Bom Dia Amazônia JAC 1ª Edição JAC 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Amapá norte Amapá Primeira Página Bom Dia Amazônia JAP 1ª Edição JAP 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Amazonas norte Amazonas Primeira Página Bom Dia Amazônia JAM 1ª Edição JAM 2ª Edição Amazônia rural Esporte Pará norte Pará Belém e região Pará Belém e região Primeira Página Bom Dia Pará Jornal Liberal 1ª Edição Jornal Liberal 2ª Edição Liberal Comunidade É do Pará Esporte Santarém e região Pará Santarém e região Primeira Página Bom Dia Santarém Jornal Tapajós 1ª Edição Jornal Tapajós 2ª Edição Esporte Rondônia norte Rondônia Primeira Página Bom Dia Amazônia JRO 1ª Edição JRO 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Roraima norte Roraima Primeira Página Bom Dia Amazônia JRR 1ª Edição JRR 2ª Edição Amazônia Rural Esporte Tocantins norte Tocantins Primeira Página Bom Dia Tocantins JA 1ª Edição JA 2ª Edição Jornal do Campo Esporte sudeste Regiões sudeste Espírito Santo sudeste Espírito Santo Primeira Página Bom dia Espírito Santo ESTV 1ª Edição ESTV 2ª Edição Jornal do Campo Agronégocios Educação Concursos Esporte Minas Gerais sudeste Minas Gerais Belo Horizonte e região Minas Gerais Belo Horizonte e região Primeira Página Bom dia Minas MG1 MG2 Rolê nas Gerais Terra de Minas pelas cozinhas de minas O que fazer em BH Esporte Centro-Oeste Minas Gerais Centro-Oeste Primeira Página Bom dia Minas MG TV 1ª Edição MG TV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Esporte Grande Minas Minas Gerais Grande Minas Primeira página Inter TV Notícia MG Inter TV 1ª Edição MG Inter TV 2ª Edição Inter TV Rural É o bicho Esporte Sul de Minas Minas Gerais Sul de Minas Primeira Página Bom dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da gente Esporte Triângulo Mineiro Minas Gerais Triângulo Mineiro Primeira Página Bom dia Minas Uberlândia Triângulo Mineiro Uberlândia MG TV 1ª Edição MGTV 2ª edição Uberaba Triângulo Mineiro Uberaba MGTV 1ª Edição MGTV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Concursos Esporte Globo Esporte Vales de Minas Gerais Minas Gerais Vales de Minas Gerais Primeira Página Inter TV notícia MG Inter TV 1ª Edição MG Inter TV 2ª Edição Inter TV Rural É o bicho Esporte Zona da Mata Minas Gerais Zona da Mata Primeira Página Bom dia Minas MG TV 1ª Edição MG TV 2ª Edição MG Rural Integração notícia Esporte Globo Esporte Rio de Janeiro sudeste Rio de Janeiro Rio de Janeiro e região Rio de Janeiro Rio de Janeiro e região Primeira Página Bom dia Rio RJ1 RJ2 Globo Comunidade RJ O que fazer no RJ Fora do ponto Esporte Norte Fluminense Rio de Janeiro Norte Fluminense Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Região dos Lagos Rio de Janeiro Região dos Lagos Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Região Serrana Rio de Janeiro Região Serrana Primeira Página Bom dia Rio RJ TV Inter 1ª Edição RJ TV Inter 2ª Edição Inter TV Rural Esporte Sul e Costa Verde Rio de Janeiro Sul e Costa Verde Primeira Página Bom dia Rio RJ TV 1ª Edição RJ TV 2ª Edição Esporte São Paulo sudeste São Paulo São Paulo e região São Paulo São Paulo e região Primeira Página Bom Dia SP SP1 SP2 Antena Paulista O que fazer em SP Esporte Bauru e Marília São Paulo Bauru e Marília Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade Tem Notícias 1ª Edição Tem Notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Campinas e região São Paulo Campinas e região Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da Gente Concursos Esporte Itapetininga e região São Paulo Itapetininga e região Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade TEM Notícias 1ª Edição TEM Notícias 2ª Edição Antena Paulista Nosso Campo Resumo da Notícia Memória TEM Comunidade Esporte Mogi das Cruzes e Suzano São Paulo Mogi das Cruzes e Suzano Primeira Página Bom Dia Diário Diário TV 1ª Edição Diário TV 2ª Edição Diário Comunidade Concursos Esporte Piracicaba e região São Paulo Piracicaba e região Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Jornal Regional Terra da Gente Esporte Prudente e região São Paulo Prudente e região Primeira Página Bom Dia Fronteira Bom Dia SP Fronteira Notícias 1ª Edição Fronteira Notícias 2ª Edição Esporte Ribeirão Preto e Franca São Paulo Ribeirão Preto e Franca Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª Edição Terra da Gente Esporte Rio Preto e Araçatuba São Paulo Rio Preto e Araçatuba Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade TEM Notícias 1ª Edição TEM Notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Santos e região São Paulo Santos e região Primeira Página Bom Dia Região Jornal Tribuna 1ª Edição Jornal Tribuna 2ª Edição Antena Paulista G1 em um Minuto Santos Viver Bem O Que Fazer Em Santos Culinária #13 Por Dentro do Porto Esporte São Carlos e Araraquara São Paulo São Carlos e Araraquara Primeira Página Bom Dia Cidade Jornal da EPTV 1ª Edição Jornal da EPTV 2ª edição Terra da Gente Sorocaba e Jundiaí São Paulo Sorocaba e Jundiaí Primeira Página Bom Dia SP Bom Dia Cidade Tem Notícias 1ª Edição Tem notícias 2ª Edição Nosso Campo Esporte Vale do Paraíba e região São Paulo Vale do Paraíba e região Primeira Página Bom Dia Vanguarda Link Vanguarda Jornal Vanguarda Vanguarda Comunidade Esporte sul Regiões sul Paraná sul Paraná Curitiba e Região Paraná Curitiba e Região Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Curitiba Boa Noite Paraná – Curitiba Caminhos do Campo Bom Dia Sábado Esporte Campos Gerais e Sul Paraná Campos Gerais e Sul Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Ponta Grossa Boa Noite Paraná – Ponta Grossa Caminhos do Campo Boa Noite Paraná – Guarapuava Bom Dia Sábado Esporte Norte e Noroeste Paraná Norte e Noroeste Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Maringá Boa Noite Paraná – Maringá Caminhos do Campo Meio Dia Paraná – Londrina Boa Noite Paraná – Londrina Meio Dia Paraná – Noroeste Boa Noite Paraná – Noroeste Bom Dia Sábado Esporte Oeste e Sudoeste Paraná Oeste e Sudoeste Primeira Página Bom Dia Paraná Meio Dia Paraná – Foz do Iguaçu Boa Noite Paraná – Foz do Iguaçu Caminhos do Campo Meio Dia Paraná – Cascavel Boa Noite Paraná – Cascavel Bom Dia Sábado Esporte Rio Grande do Sul sul Rio Grande do Sul Primeira Página Bom Dia Rio Grande Jornal do Almoço RBS Notícias Campo e Lavoura Esporte Santa Catarina sul Santa Catarina Primeira Página Bom Dia Santa Catarina Jornal do Almoço NSC Notícias Nossa Santa Catarina Campo e Negócios Tech SC Esporte Telejornais menu g1 Telejornais Autoesporte Telejornais Autoesporte Primeira Página carros de a a z caminhões motos ipva tabela fipe vídeos autoesporte Bom Dia Brasil Telejornais Bom Dia Brasil Primeira Página Redação História Vídeos Fantástico Telejornais Fantástico Primeira Página quadros e séries Fantástico quadros e séries isso a globo não mostra fant 360 a jornada da vida cadê o dinheiro que tava aqui? detetive virtual repórter por um dia shows e musicais gols do fantástico história vídeos vc no fantástico denuncie G1 em 1 Minuto Globo Repórter Telejornais Globo Repórter Primeira Página redação história receitas testes vídeos vc no globo repórter Globo Rural Telejornais Globo Rural Primeira Página agro guia do globo rural revista globo rural história vídeos vc no globo rural Hora 1 Telejornais Hora 1 Primeira Página história vídeos vc no hora um Jornal da Globo Telejornais Jornal da Globo Primeira Página redação história vídeos vc no jg Jornal Hoje Telejornais Jornal Hoje Primeira Página crônicas história vídeos vc no jh Jornal Nacional Telejornais Jornal Nacional Primeira Página jornal nacional 50 anos redação história vídeos vc no jornal nacional Pequenas Empresas Telejornais Pequenas Empresas Primeira Página pme quadros Pequenas Empresas quadros pegn.tec contato das empresas revista pegn história vídeos vc no pegn Profissão Repórter Telejornais Profissão Repórter Primeira Página equipe história vídeos vc no profissão repórter GloboNews menu g1 GloboNews Primeira Página jornais GloboNews jornais Conta Corrente Estúdio i GloboNews Em Pauta GloboNews em Ponto Jornal das Dez Jornal GloboNews Edição das 10 Edição das 16 Edição das 18 programas GloboNews programas amazônidas arquivo n central globonews cidades e soluções desacelera diálogos com mario sergio conti em casa com nelson motta em foco com Andreia Sadi entre aspas fatos e versões fernando gabeira globonews debate globonews documentário globonews documento globonews em movimento globonews especial globonews internacional globonews literatura globonews miriam leitão globonews painel globonews politica hub globonews manhattan connection milênio mundo s/a o melhor do brasil é o brasileiro Papo de Política que mundo é esse? roberto d’avila sem fronteiras via brasil Converse Com Outras Ideias podcasts GloboNews podcasts em movimento globonews internacional hub globonews papo de política globonews ao vivo canais globo programação redes sociais GloboNews redes sociais globonews time globonews História — grupo globo princípios editoriais Blogs e Colunas Podcasts menu g1 Podcasts Todos o assunto bem estar desenrola, rio educação financeira em movimento funciona assim globonews internacional g1 ouviu hub globonews isso é fantástico livro falado papo de política resumão semana pop Serviços menu g1 Serviços Agenda do Dia App G1 Calculadoras Concursos e Emprego fato ou fake Loterias Newsletter Previsão do Tempo Resumo do Dia Tabela Fipe Teste vocacional Vídeos menu g1 Vídeos Mais Recentes Mais Vistos Carros Ciência Economia Mundo Política Pop & Arte Tecnologia Rio de Janeiro São Paulo Newsletter Especial Publicitário menu g1 Especial Publicitário A Vida É Pra Já Saúde Bucal Em Dia Inovação VAE — Princípios editoriais Equipe Acesse sua conta

ou cadastre-se grátis grupo globo sair da conta André do Rap entra na lista dos criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo André Oliveira Macedo, do PCC, é acusado de enviar cocaína à Europa. Traficante está foragido após ser solto pelo STF. O MP e a polícia apuram se ele fugiu em jato particular para o exterior. Por Kleber Tomaz, G1 SP — São Paulo

13/10/2020 14h03 Atualizado 2020-10-13T19:18:22.772Z

1 de 2 André do Rap entra na lista de mais procurados da polícia de SP — Foto: Reprodução/Polícia Civil de SP André do Rap entra na lista de mais procurados da polícia de SP — Foto: Reprodução/Polícia Civil de SP

André Oliveira Macedo, o André do Rap , de 43 anos, entrou nesta terça-feira (13) na lista dos criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo. Segundo policiais ouvidos pelo G1 , essa é a primeira vez que ele entra na relação que, atualmente, lista mais 21 bandidos.

O nome, a foto e os dados do traficante, que está foragido da Justiça e é considerado um dos chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC) , facção que atua dentro e fora dos presídios do Brasil, foram incluídos no site da Polícia Civil paulista. Quem tiver informações sobre seu paradeiro pode ligar para o número (11) 3311-3148 ou o 181 do Disque-Denúncia. Não é preciso se identificar.

A Polícia Federal (PF) pediu que a Interpol , espécie de polícia internacional, também colocasse André do Rap no seu sistema . Mas até a publicação desta reportagem ele não aparecia na lista da Difusão Vermelha do órgão.

Ele também não aparecia na página do Ministério da Justiça , onde estão os principais criminosos do Brasil.

Fux decide levar para plenário da Corte o caso do traficante André do Rap

Solto por decisão de ministro do STF

André do Rap estava preso desde setembro de 2019 , quando foi preso num condomínio de luxo em Angra dos Reis, litoral fluminense, numa operação da Polícia Civil de São Paulo. Ele era investigado por gerenciar o envio de grandes remessas de cocaína à Europa.

Mas o traficante desapareceu no último sábado (10), horas depois de o ministro Luiz Fux , presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) , revogar a decisão do ministro Marco Aurélio Mello , que havia determinado a soltura dele com um habeas corpus.

Veja perguntas e respostas sobre as decisões do STF envolvendo André do Rap

Mello havia atendido o pedido da defesa de André do Rap, que alegava que seu cliente estava preso desde o final do ano passado sem uma sentença condenatória definitiva por causa da prisão no estado do Rio de Janeiro. E que isso, segundo a defesa, excedia o limite de tempo previsto pela legislação brasileira. O G1 não conseguiu localizar o advogado do traficante para comentar o assunto nesta terça.

A legislação processual brasileira mudou em 2020, com o pacote anticrime, determinando que prisões provisórias sejam revistas a cada 90 dias para verificar se há necessidade de manutenção da prisão, o que, segundo Mello, não ocorreu no caso de André do Rap.

Ele estava preso por duas condenações em segunda instância por tráfico internacional de drogas, com penas que totalizam 25 anos, nove meses e cinco dias de reclusão em regime fechado.

Mas Mello também já havia dado habeas corpus em favor de André do Rap nesses dois processos. Sendo que em um deles ainda não havia trânsito em julgado. Diante disso, o ministro entendeu que ele deveria ser solto imediatamente.

Levantamento feito pelo G1 mostra que o ministro já mandou soltar quase 80 presos usando o mesmo critério de André do Rap.

O traficante deixou o presídio de Presidente Venceslau , interior paulista, durante a manhã do sábado passado. À noite, ele já era procurado pela polícia paulista, mas não foi localizado nos endereços que forneceu à Justiça para ser solto.

2 de 2 André do Rap entrou na lista dos criminosos mais procurados pela polícia de SP — Foto: Reprodução/Polícia Civil de SP André do Rap entrou na lista dos criminosos mais procurados pela polícia de SP — Foto: Reprodução/Polícia Civil de SP

Apesar de não haver provas do paradeiro de André do Rap, as polícias Civil e Federal trabalham com a possibilidade de ele ter fugido do país.

A soltura de André do Rap fez com que Fux decidisse levar o caso para discussão no STF, em Brasília, ainda nesta quarta-feira (14).

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) , criticou a decisão de Mello em soltar o traficante e elogiou a de Fux em mandar prendê-lo novamente.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) montou uma força-tarefa, envolvendo três departamentos policiais especializados de São Paulo , para tentar recapturar André do Rap.

Para o Ministério Público (MP) de São Paulo, André do Rap pode ter deixado a penitenciária no interior de São Paulo, ter viajado até Maringá, no Paraná, e embarcado para o Paraguai.

3 de 2 André do Rap foi capturado no dia 15 de setembro de 2019 em Angra dos Reis (RJ) — Foto: Divulgação André do Rap foi capturado no dia 15 de setembro de 2019 em Angra dos Reis (RJ) — Foto: Divulgação

Promotores e procuradores disseram que já tinham pedido à Justiça a manutenção da prisão de André do Rap. Após a decisão de Mello soltá-lo, a polícia não pôde seguir os passos do traficante porque, ao sair da prisão, ele era um homem livre.

Mas por, se tratar de um criminoso perigoso, os serviços de inteligência monitoraram à distância, a movimentação dele e tem a certeza que o traficante usou um avião particular para fugir do Brasil. A polícia também suspeita que ele esteja no Paraguai ou Bolívia.

André do Rap foi preso em 2019 após ficar seis anos foragido da Justiça. Ele havia sido encontrado pela polícia numa casa de luxo em Angra dos Reis, litoral fluminense.

O promotor Lincoln Gakiya , que investiga a ação do PCC, e o delegado Fabio Pinheiro Lopes , que coordenou a operação que prendeu André do Rap em 2019, afirmam que será muito difícil conseguir prender o traficante novamente.

“Impossível não é, mas vai ser difícil”, afirma Lincoln Gakiya, promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

“Para nós foi um banho de água fria, porque ele tem duas condenações já em segunda instância. Ele estava condenado a 15 anos em uma, e a dez em outra, já em segunda instância. Ele usa várias empresas de fachada, então, para conseguir capturá-lo de novo, vamos ter uma grande dificuldade. Ele é o maior atacadista de cocaína do país”, diz Fabio Pinheiro Lopes, delegado e diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a pasta da Segurança, além do DHPP, policiais dos departamentos Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e de Operações Policiais Especiais (DOPE) estão em diligências para tentar encontrar o traficante.

Além de São Paulo, as polícias civis do Paraná e Santa Catarina procuram o traficante desde que ele voltou a ser considerado foragido da Justiça.

Prisão em 2019

André do Rap, um dos maiores traficantes do país, é preso em Angra dos Reis, no Rio

André do Rap foi no ano passado, em uma operação da Polícia Civil paulista no litoral do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, ele chegou a morar no exterior.

Antes disso, tinha ficado preso por 7 anos, até 2014. Em 2019, quando preso, ele chegou a São Paulo no próprio helicóptero.

Ele era procurado pela Interpol e a operação contou com uma equipe de 23 policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), e do Grupamento de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) e da Divisão Antissequestro.

André do Rap foi encontrado em um condomínio de luxo no bairro Itanema, que fica às margens da BR-101 (Rodovia Rio–Santos).

Na residência, foram apreendidos dois helicópteros, um deles um B 4 avaliado em cerca de R$ 7 milhões e uma lancha de 60 pés, avaliada em R$ 6 milhões. A casa era alugada, mas ele tinha uma mansão na cidade, fora de um condomínio.

A lancha foi um dos elementos que ajudaram a polícia a localizá-lo em 2019. Os investigadores descobriram que uma empresa de fachada comprou a embarcação, e a pessoa responsável era alguém que não tinha rendimentos o suficiente para arcar com os valores.

Tráfico internacional

4 de 2 Polícia Civil apreende lancha de luxo ligada ao traficante André do Rap em Ilhabela, SP — Foto: Divulgação/SSP Polícia Civil apreende lancha de luxo ligada ao traficante André do Rap em Ilhabela, SP — Foto: Divulgação/SSP

André do Rap era dono de um sítio investigado pelo Deic em Bertioga. Segundo o Deic, ele substituiu Wagner Ferreira, o “Cabelo Duro”, assassinado na porta de um hotel no bairro do Tatuapé , Zona Leste da capital paulista, logo depois dos assassinatos de Gegê do Mangue e Paca , no Ceará. Segundo a polícia, até 2018, o tráfico de Santos era comandado por Gegê.

André já era conhecido da polícia e ficou sete anos e meio preso, até ser solto em 2008. Ele comercializava drogas para a Europa, segundo as investigações.

O esquema de tráfico que envolvia André foi descoberto em 2013, considerado um dos maiores esquemas de remessa de cocaína do Brasil ao exterior pelo porto santista.

Investigações da Polícia Federal resultaram nas apreensões de 3,7 toneladas da droga, no país e fora dele, entre janeiro de 2013 e março de 2014. Também foi apurado o vínculo do PCC com a máfia italiana “Ndrangheta”.

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ações penais para cada uma das apreensões, que denominou de “eventos”. O traficante estava envolvido em dois deles.

Em um, chamado de evento nº 2, houve a interceptação de 84 quilos de cocaína, em 23 de agosto de 2013. A droga seria despachada no navio MSC Vigo para o porto espanhol de Valência

No outro, chamado evento nº 13, foram apreendidos, em 17 de dezembro de 2013, 145 quilos de cocaína que seriam levados no navio MSC Athos ao Porto de Las Palmas, nas Ilhas Canárias, Espanha.

VÍDEOS: Veja as últimas notícias sobre o caso André do Rap

12 vídeos

Entornointeligente.com