André Carrillo cree que la salida de Gareca no debe ser motivo para renunciar

Más allá de expresa su tristeza por el alejamiento de Ricardo Gareca de la selección peruana, André Carrillo aclaró que ningún integrante de la Blanquirroja tomará la decisión de alejarse del conjunto nacional. «Yo de momento, sin saber nada y sin hablar con Christian (Cueva), digo que es falso que él quiera renunciar a la selección. No creo que por el hecho que Gareca no continúe, los jugadores vamos a tomar la decisión de dar un paso al costado. Si quieren dar el paso al costado es porque quieren aprovechar el tiempo para estar libre o porque ya no sienten que suman a la selección. En lo personal, yo quiero continuar, soy feliz cuando me convocan porque también mi familia aprovecha en ir a verme al estadio. Yo quiero seguir alegrando a la gente y estoy seguro que todos piensan lo mismo» dijo en un primer momento la Culebra. En otro momento, el jugador del Al-Hilal Saudi de la Liga Profesional Saudí de Arabia Saudita aseguró que la vida continúa y que no se debe poner caras largas por la salida del técnico Gareca, ya que deben darle todas las facilidades al nuevo entrenador. «Con todo respeto, el ‘profe’ Gareca ya no va a continuar pero no por eso van vamos a renunciar a la selección. La vida sigue. En el fútbol tuve entrenadores que me amaron el doble que Gareca y cuando se fueron tuve que continuar, esto es así. Por eso no hay por qué enojarse o poner caras largas. Acá simplemente hay que darle todas las facilidades para que el nuevo entrenador cumpla bien con su trabajo» , dijo Carrillo en diálogo con Full Deporte con Eddie Fleischman. Carrillo no dudó en resaltar todo lo que logró la escuadra nacional con el Tigre logrando posicionarla en el más alto nivel. Tuvo palabras de agradecimiento para el estratega que llevó al Perú a disputar una Copa del Mundo tras 36 años de ausencias y disputar una final de Copa América tras 44 años. «No hay duda que el profe Gareca es un personaje muy querido después de todo lo que consiguió con nosotros y entiendo que el pueblo no esté contento con la decisión tomada, pero también tenemos que ver la otra parte. Son negociaciones que a veces no llegan a concretarse. Más allá de ello, Gareca es una persona que nos posicionó a todos nosotros en el más alto nivel y yo estoy muy agradecido con él y todo su comando técnico», precisó. Sobre la decisión de permanecer en la Liga de Arabia Saudita en vez de buscar un torneo más competitivo, el delantero asegura que fue la decisión más acertada de su carrera. «El entrenador me convenció de este proyecto y fue una decisión muy acertada en mi carrera porque preferí estar en el equipo más grande de Asia, en vez de de jugar en un club pequeño que pelee el descenso en la Premier League. Más allá del dinero, acá he ganado muchos títulos. Yo no tengo que hacer lo que otras personas quieren que haga», culminó. Más en Andina: ¿Cuántos millones pagó el Barcelona por el artillero polaco Robert Lewandowski por cinco años, hasta 2027? El jugador de 33 años, ya se unió a sus nuevos compañeros en Estados Unidos, donde el Barça jugará tres partidos de pretemporada. ?? https://t.co/7SdVnOvobG pic.twitter.com/W4xw5Y5BA3

Publicado: 20/7/2022

