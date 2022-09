Andor , de Tony Gilroy — no futuro, as séries Star Wars podem ser assim

Entornointeligente.com /

Andor é a quarta série de acção real Star Wars para a plataforma de streaming Disney+ e não vem com reticências. The Mandalorian teve um efeito-surpresa em 2019. Andor não tem reservas em 2022 — é um projecto grande e para continuar. A série escrita e parcialmente realizada por Tony Gilroy terá 12 episódios que acompanham um ano na vida de Cassian Andor e depois, garantidamente, uma segunda temporada em que se passam em revista os quatro anos que faltam até chegar à data (ficcional) de Rogue One (2016). Que foi onde a história de Gilroy com Star Wars começou e Andor tem os toques inconfundíveis de um thriller como os da sua trilogia Bourne . Diz ao PÚBLICO, e confirma-se nos episódios já vistos, que não está preso à «gramática Star Wars «.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com