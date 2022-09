Andiep Caroní: Colegios privados están a punto de extinción

Entornointeligente.com /

«Estamos esperando el milagro de que se llenen las aulas», confiesa John Lara, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep) Caroní, quien a pocos días para iniciar el nuevo periodo escolar, asegura que el nivel de alumnos inscritos «está muy, muy bajo».

Una de las necesidades del personal de estos institutos es el mejoramiento de su poder adquisitivo. «Los salarios son insuficientes ante el costo de la canasta básica, no nos da para comer bien ni para ahorrar», afirma Lara. Sin embargo, explica que para que esto sea posible se requiere «llenar el colegio de alumnos», hacer una estructura de costos que será dividida entre el total de inscritos y presentarla ante una asamblea.

«Si no producimos para pagar, cuál es el negocio si no tendrá utilidad», se pregunta debido a que que ha evidenciado que un elevado número de representantes no cuenta con el dinero para cubrir la inscripción.

Lara indica que durante el periodo de aislamiento causado por la pandemia de Covid-19, a pesar de impartir clases de manera virtual, los pagos se hicieron como en cualquier otra época de trabajo presencial, lo cual «nos ha descapitalizado totalmente». Aunque agradece el aprendizaje que les dejó. «Unidos somos más fuertes», agrega.

Docentes calificados

Como presidente de Andiep, Lara resalta la importancia de que los alumnos reciban la mejor educación posible y explica que constantemente realizan talleres de formación enfocados en técnicas de estudio y aprendizaje, «el buen trato a los muchachos» y, especialmente, sobre el uso de las redes sociales, ya que considera que en la actualidad, el uso de los celulares ha interferido en las relaciones interpersonales.

«El personal está abocado y aprendiendo para dar la mejor educación posible, tenemos personal calificado, listos para que los muchachos vengan y brindar educación de calidad», asegura.

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp. com/Fhv1cSBfZWLLezfVJftHPN

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/ diarioprimicia

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com