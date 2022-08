Ander Herrera: «No soy del Athletic de cuna, pero este club te marca y te deja un poso que nunca se va»

Entornointeligente.com /

A nder Herrera se pone a las órdenes de Valverde. Lo hizo en una llamativa presentación, con alrededor de 2.500 aficionados en la Tribuna Principal Baja . El futbolista está de enhorabuena por su vuelta. «Desde que me fui del Athletic siempre me habéis escuchado decir lo especial que es este club. Te vas del Athletic pero el Athletic no se va de ti porque este club te marca, es así. No soy athleticzale de cuna, pero el Athletic te deja un poso que es complicado de igualar en otros lugares. He disfrutado muchísimo en mi carrera y estoy muy agradecido a United y PSG, pero siempre he estado en contacto con el Athletic. He visto el 80 o el 90% de los partidos que ha jugado el Athletic desde que salí porque siempre me gusta ver a mis exequipos y en casa alguna vez me han echado la bronca por eso», explicó.

El futbolista, que además de posar saludando al presidente se fotografió también junto a sus dos hijas Daniela y Carla -vestidas con la equipación rojiblanca- dirigió unas palabras desde el césped a los aficionados. Muchos de ellos habían estirado la última noche de Aste Nagusia incluyendo el acto en su particular programa festivo dominical. «Ha sido más largo de lo esperado con momentos un poco desesperantes. Lo importante es que al final estoy aquí. Empezó hace tres semanas o un mes que nos juntamos, estoy agradecido con la discreción con lo que se ha llevado tanto por el presidente como por Jon Berasategi . Estoy con muchas ganas de empezar a entrenar y lo he imaginado muchas veces. Estoy muy feliz de empezar esta segunda etapa aquí con un Lezama impresionante, con un san Mamés terminado y con grada de animación que ha rugido estos partidos, con compaáeros de antes y nuevas generaciones. Han sido muchos días y la cabeza da muchas vueltas. No ha sido una operación fácil . Borraré la incertidumbre para centrarme en lo que viene por delante», comento.

El centrocampista reconoció que «he tenido otras opciones pero ante la posibilidad de que se diera lo del Athletic mi agente ya sabía que había pocos lugares que me hacían ilusión y el reto me apasiona y me parece enorme. Demuestra que mucha gente está satisfecha con lo que hice aquí y cómo defendía al club. Es una suerte haber podido coincidir este momento con esta Junta Directiva que piensa que los futbolistas que en un momento nos fuimos podemos aportar otra vez al club. Es una suerte estar aquí porque aquí disfruté muchísimo. Una segunda etapa es fantástica también por tener amigos en el vestuario, porque no hemos perdido contacto y hemos mantenido espacio en vacaciones igual que con otros que ya se han retirado y que son gente que me marcó como Iraola, Aduriz, Gurpegui o Iraizoz. Me gustaría que los jóvenes tuvieran el reflejo en mí que yo tuve en ellos».

El adiós de París Herrera recalcó que «el cariáo y reconocimiento de la gente no es cuestión de besar escudos. Ese respeto y cariáo me lo tengo que ganar en el día a día, trabajando desde el primer momento». El futbolista. Respecto a su salida del PSG explicó que ha trabajado al margen de la primera plantilla, pero con un grupo de hasta 20 futbolistas porque allí había también jugadores de un filial en el que por mucho que se publicará en París no iba ser destino de ninguno de los apartados.» Por contrato no podíamos jugar en el filial. Los clubes siempre están por encima de las personas y el recuerdo de PSG será el de club elegante, de unos compaáeros irrepetibles y de una afición que me ha mostrado su cariáo . Cada experiencia de mi carrera me enriquece y salgo fortalecido. No guardo rencor a nadie. Si no se hubiese dado una situación así quizá no habría tenido la oportunidad de volver al Athletic», dijo

El vizcaíno no escondió sus ganas de estrenarse cuanto entes. «He entrenado siempre pensando en que esto podía llegar . El otro día mandé al doctor Josean Lekue todos los datos de mi entrenamiento para que vea que me he entrenado a tope. Mi idea es llegar y estar a disposición del entrenador porque he entrenado para cumplir datos de competición y que en el Athletic vean que estoy preparado y con mucha ilusión » reflejó.

El nuevo jugador del Athletic admitió que tres aáos antes, cuando dejó el United, Rafa Alkorta, entonces director deportivo del club, se puso en contacto con su entorno para sondear una posible vuelta. «Con Alkorta mantuve relación de cuando jugaba aquí y el contacto fue siempre continuo. No habló conmigo y sí con mí entorno al salir del United, pero yo me había comprometido ya en París. La puerta del Athletic no se puede cerrar nunca».

Herrera se refirió a su rol posicional en el esquema de juego . Dijo haber hablado de la vuelta con Valverde, aunque no de posiciones, y se ofreció para desempeáar en el puesto que requiera el técnico por configuración de plantilla. «Nunca en mi carrera a ningún entrenador le he pedido una posición y sí me he acoplado a lo que me han pedido. Estoy abierto a todo. He jugado de lateral derecho, de lateral izquierdo, de mediapunta, de centrocampista defensivo e incluso abierto en banda. Si el grueso de la plantilla piensa así es más fácil conseguir los objetivos porque los egoísmos no llevan a conseguir los éxitos. A pesar de tener 33 aáos considero que puedo seguir aprendiendo», indicó.

