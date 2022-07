Andalusia, Juanma Moreno confermato come governatore

Entornointeligente.com /

MADRID — Juanma Moreno è pronto al suo secondo mandato come governatore regionale dell’Andalusia. Dopo il trionfo elettorale dello scorso 19 giugno, oggi il Parlamento regionale ha affidato al politico popolare l’incarico per dar vita a un nuovo esecutivo. Non si attendevano sorprese, visto che la formazione del presidente uscente ha il controllo della maggioranza assoluta: Moreno è stato eletto con 58 voti a favore, 13 astensioni (quelle del partito di estrema destra Vox) e 37 contrari.

Nella campagna elettorale, il presidente andaluso uscente aveva affermato di puntare a poter governare da solo, con l’aspirazione di rappresentare la «maggioranza tranquilla, moderata» degli andalusi. Una delle incognite era quella su quanto potesse risultargli insidiosa la concorrenza di Vox, che alcuni sondaggi davano in forte crescita.

Ad andare invece oltre ogni aspettativa è stato proprio Moreno stesso, che è riuscito a ottenere un grande successo proprio in un territorio chiave per i tradizionali rivali del Partito Socialista (PSOE): una vittoria storica che ha assicurato al popolare, tra le altre cose, il consolidamento della propria posizione interna al PP come una delle figure più influenti della formazione, vista anche la buona sintonia con il leader nazionale Alberto Feijóo.

Nel suo discorso d’investitura, Moreno ha promesso «meno tasse», attenzione «all’economia e alle famiglie andaluse», «incentivi per l’assunzione di persone disoccupate» e impegno per ottenere un modello di finanziamento territoriale «equo», rivendicazioni classiche dei popolari andalusi. Che per la prima volta nella storia della Spagna post-dittatoriale, governeranno in Andalusia senza altri partiti.

Come riportano media iberici, il governatore ha riproposto i messaggi volti alla moderazione che hanno contraddistinto il suo primo mandato. Appelli al «dialogo» apprezzati dall’opposizione, nonostante da quella parte sia state fatte notare le differenze di opinioni su come affrontare i problemi dell’Andalusia.

Vox, da parte sua, ha deciso di concedere al popolare «un’affettuosa» astensione. Quali saranno i rapporti tra le due formazioni politiche della destra è ancora da vedere.

