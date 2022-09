Ancianato contrató una stripper para distraer a los residentes

Entornointeligente.com /

En video se exhibió el momento en que residentes de un asilo de ancianos disfrutan del espectáculo de una stripper: «Queríamos levantarles el ánimo».

Fue en Taiwán donde personal del hogar de veteranos organizó un entretenimiento peculiar para su residentes pero generó controversia entre la sociedad de aquel país.

Y es que en redes sociales se viralizó el video en que se observa a la stripper desarrollar su rutina ante abuelitos y abuelitas del asilo de ancianos.

En la grabación que retomaron medios internacionales, la mujer exhibe un baile sensual. En tanto, adultos mayores, la mayoría en sillas de ruedas, se limitan a observar.

Taoyuan Veterans Home in Taiwan hired a stripper for disabled veterans. Proving you can still get up even when confined to a to a wheelchair. 🤷🏿‍♂️ pic.twitter.com/eaPw7BNQQr

— Agifoe (@agifoe) September 14, 2022

Se informó que el show de la stripper ocurrió en el Hogar de Veteranos «Taoyuan», al noroeste de la isla. Lo anterior, como parte del Festival del Medio Otoño.

De hecho, el Festival de la Luna, como también es conocido, es una de las festividades más importantes en la cultura china. Se celebra cada 10 de septiembre.

Lo que generó controversia fue que la bailarina involucra a los residentes. Es más, se acerca sensualmente a un abuelito, lo toma del brazo y lo incita a tocar sus senos.

Cuando la rutina concluye, la mujer besa la mejilla del adulto mayor. En tanto, el hombre aplaude en un par de ocasiones al igual que 11 ancianos presentes.

