Anche la Chiesa in Spagna invita al risparmio di acqua ed energia

MADRID:- Dopo le polemiche generate dal rifiuto della Presidente della Regione di Madrid Isabel Díaz Ayuso al provvedimento preso dal governo per avviare un piano di risparmio energetico, anche la Chiesa chiede ai cittadini maggiore attenzione nel consumo di acqua ed energia.

Lo ha detto il portavoce della Conferenza Episcopale Spagnola e arcivescovo di Valladolid Luis Arguello in una lettera pubblicata nel suo profilo di Twitter.

L’ha scritta in occasione della festa di San Lorenzo e ha citato anche la guerra in Ucraina chiedendo ai fedeli di pregare per il «dono della pioggia e della pace». Aggiunge che in questa estate torrida «la mancanza d’acqua è drammatica e le conseguenze della guerra, nel contesto globale, fanno prevedere difficoltà economiche forse inedite per le nuove generazioni».

La sua esortazione al risparmio energetico la reitera quando dice che la preghiera dovrà essere accompagnata da una riduzione di acqua ed energia.

Chiede anche solidarietà verso i meno fortunati che molto spesso restano schiacciati da vicende che esulano dalle loro decisioni e che generano ingiuste disuguaglianze.

