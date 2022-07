Aníbal Torres: Se hacen imputaciones sin ninguna prueba contra el jefe de Estado

Entornointeligente.com /

«Aquí estamos, el Consejo de Ministros en pleno, todos unidos con el presidente de la República, a quien le hacen imputaciones sin ninguna prueba, todos son indicios, indicios contradictorios, presunciones; pero pruebas no existen», señaló Torres sobre las declaraciones del exministro del Interior, Mariano González. El titular de la PCM refirió que se ha liberado a dos personas procesadas para que aporten pruebas contra el mandatario, pero no lo hacen porque no existen, pero no descartó que se busque fabricarlas. Con relación al exministro González, Torres explicó que cuando él ingresó al Poder Ejecutivo se comprometió a presentar un plan para luchar contra la inseguridad ciudadana y hacer realidad el decreto de emergencia que faculte a las Fuerzas Armadas a colaborar con la Policía Nacional en Lima y Callao en el combate al delito. Lea también: Ejecutivo aprobó proyecto que permitirá resolución inmediata de contratos con el Estado «Sin embargo, eso no ha sido posible, dar por lo menos un inicio, es más casi no se le ubicó (al ministro González), asistió a dos consejos de ministros, a uno de ellos solo un momento», sostuvo. El presidente del Consejo de Ministros resaltó que la seguridad ciudadana es muy importante para el Poder Ejecutivo y además se encuentra en la política del gobierno combatir el delito y la corrupción. Respecto a la captura de los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, Torres afirmó que todos los ministro que pasaron por la cartera del Interior hicieron todos sus esfuerzos por detenerlos, pero no lo lograron. En ese sentido, señaló que le tocará al ministro actual, Willy Huerta, redoblar esfuerzos para cumplir ese cometido. El jefe del Gabinete Ministerial evitó responder de manera directa a las imputaciones del exminstro González al señalar que «a los insultos no los puedo contestar con insultos eso no es correcto». Los ministros de Cultura, Alejandro Salas; de Defensa, José Luis Gavidia; de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, así como la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, respaldaron las palabras de Aníbal Torres. Sobre la salida de González del Gabinete Ministerial, Boluarte sostuvo que los ministros están siempre en evaluación y lo que corresponde es que el extitular del Interior presente pruebas. (FIN) RMCH/JCR JRA Más en Andina La Comisión Permanente del Congreso se reunirá mañana jueves 21, desde las 12:00 horas, a fin de recibir al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero. ?? https://t.co/Eeaou9B7UV pic.twitter.com/dSHWXdLnPw

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 20, 2022 Publicado: 20/7/2022

