Aníbal Torres reitera exhortación al diálogo a todos los sectores

«Todos nos tenemos que mirar como hermanos», añadió, exhortando a buscar puntos de coincidencia en los problemas cuya resolución resulta urgente para el país. En ese sentido, puso como ejemplo los acuerdos establecidos por el Gobierno con los transportistas de carga, enlistando los mecanismos fijados para atender a sus demandas. Señaló que ese sector mostró inteligencia y preocupación por el desarrollo del país, al estar proclive al diálogo. Respuesta al PJ Por otro lado, Torres cuestionó que se señale al Ministerio del Interior como responsable de la fuga de implicados en actos delictivos, sin tener en cuenta el papel de otras entidades. En ese sentido, también criticó que las alusiones que desde el Gobierno se hacen al Poder Judicial y el Ministerio Público «se tomen en sentido negativo». Señaló que estas críticas se hacen porque «queremos que nuestro sistema de justicia mejore», sin que haya ánimo negativo de por medio. En otro momento, señaló que en el Gobierno se ha dispuesto que aquellas autoridades que a agosto no cumplan con ejecutar por lo menos el 70 % de sus presupuestos, «den un pasito al costado». «Hemos dispuesto que las autoridades del Gobierno Central que a agosto no hayan ejecutado el 70 % den un pasito al costado», manifestó. Señaló que en un momento en el que el país tiene tantas necesidades, no ejecutar apropiadamente los recursos presupuestales dados a cada entidad «no se puede permitir». En ese sentido, consideró que los funcionarios que no alcancen la meta establecida, deben dar espacio a otras personas que muestren mejor capacidad. «No está bien que no nos acerquemos a 50 % del gasto presupuestal» a estas alturas del año en curso, recalcó. Lea también: Juntos por la igualdad será la consigna de la 52 Asamblea General de la OEA en Lima Tras las palabras de Torres, se dio inicio a las deliberaciones e intercambios de pareceres entre los miembros del Consejo de Ministros y las autoridades y representantes civiles de Áncash. (FIN) FGM/VVS GRM Más en Andina: ?? El Gobierno dispuso prorrogar el estado de emergencia nacional, por 31 días calendario, a partir del 1 de julio del 2022, por las graves circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia del covid-19. https://t.co/EVttmWraUP pic.twitter.com/Ptq3sfkw2U

LINK ORIGINAL: Andina

