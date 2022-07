Aníbal Fernández: «No hay que corregir el rumbo del país, hay que profundizar»

Entornointeligente.com /

Tal como ocurrió meses atrás, cuando el Ejecutivo renovó gran parte de su Gabinete en medio de las discrepancias entre el Presidente y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, nuevamente fue Aníbal Fernández quien dialogó con la prensa. Sus comentarios se produjeron tras conocerse la noticia de que Sergio Massa será designado como un ‘superministro’ , a cargo de las áreas de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo.

Informate más Río Turbio ya aporta energía al Sistema Argentino de Interconexión Así, el funcionario dio su opinión sobre la salida de Silvina Batakis del Ministerio de Economía : «Va de presidenta del Banco Nación, no la sacan por mala». Y reiteró su entusiasmo: «Si me preguntan si me gusta el cambio, el color que se le está imprimiendo a la nueva gestión es lo que el Presidente quería, y claro que me gusta «.

Además de Batakis, se confirmó la salida de Daniel Scioli del Ministerio de Desarrollo Productivo tras pasar pocos meses en el puesto, y regresará a Brasil para desempeñarse como embajador. Asimismo, Alberto Fernández aceptó la renuncia de Julián Domínguez en la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La primera dimisión que se dio a conocer fue la de Gustavo Béliz, quien dejará la Secretaría de Asuntos Estratégicos, cuyo lugar será ocupado por Mercedes Marcó del Pont . A su vez, aquella funcionaria deja la dirección de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que quedará a cargo del contador Carlos Castagneto .

Sobre los cambios, Aníbal Fernández dijo que «la unificación de los ministerios es más eficiente» . Además, afirmó que todo estuvo pactado junto a Cristina Fernández de Kirchner. Por último, concluyó: «Todo lo que se ha hecho está basado en compañeros que participaban de la gestión y que no están más. Esos compañeros han hecho un buen trabajo , hay que agradecerlo a eso».

