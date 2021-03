Relutância britânica em aceitar acusações de Meghan reflete herança imperial racista, diz autor de best-seller

Entornointeligente.com / LONDRES — O frenesi em torno da recente entrevista do príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, à apresentadora Oprah Winfrey vai além do fascínio que as histórias da realeza despertam no imaginário coletivo britânico. A denúncia da ex-atriz americana de preconceito em relação à cor do filho primogênito do casal adicionou um elemento polêmico às reações, ao tocar em uma ferida aberta que muitos dizem — ou fingem — não ver: o racismo no Reino Unido.

Esta é uma das heranças do grande Império Britânico que forjou o país como se conhece hoje, segundo o jornalista Sathnam Sanghera, autor de “Empireland: how imperialism has shapped modern Britain” (Terra do império: como o imperialismo moldou o Reino Unido). Recém-lançado, o livro é um best-seller. Está na mesa de cabeceira de pelo menos dois ministros do premier Boris Johnson.

— Há uma relutância nacional em aceitar as acusações de Meghan porque há uma relutância nacional em aceitar que existe racismo aqui, o que acontece pela relutância em aceitar a nossa história imperial de racismo e supremacia branca — disse ele ao GLOBO

Recentemente, os britânicos já tinham sido confrontados com o tema por causa da repercussão do movimento Black Lives Matter, que derrubou nesta ilha monumentos à aristocracia enriquecida pela exploração de mão de obra escrava (só em Londres, cerca de 8% das estátuas teriam vínculos com o império). Também reabriu o debate sobre a devolução de peças de museu que sejam fruto de pilhagens da era colonial, outro tema sensível no país

Para Sanghera, que escrevia seu livro no auge da polêmica, o império é tratado como algo que aconteceu longe daqui, no exterior, o que permite que muitos se deem o luxo de alimentar uma espécie de “amnésia seletiva” e cultuar a nostalgia com o seu lado bom

PUBLICIDADE Ambiguidade moral Ele admite ter levado 44 anos, sua idade, para entender que os contornos imperiais moldavam também a sua formação. Britânico de nascimento, o jornalista é da segunda geração de sikhs que se mudaram para o Reino Unido. Estudou nas melhores escolas do país e na Universidade de Cambridge. Mas percebeu que quase não se discute o lado feio do império

Segundo Sanghera, há uma espécie de “branqueamento” das leituras acadêmicas e não se valoriza a cultura dos cidadãos britânicos surgidos do expansionismo do império, que na década de 1920 chegou a ocupar 24% do território do planeta, como faz questão de lembrar

— O imperialismo não pode ser apagado com a derrubada de um punhado de estátuas ou com algumas instituições revendo seu passado sombrio. Ele existe, é um legado do meu ser e, mais que isso, explica nada menos do que quem somos como nação — afirma

A narrativa do livro de Sanghera é leve, recheada de curiosidades. Ele evita tomar lados e, em boa medida, é bem-sucedido. Não se pretende historiador, como avisa na conversa. Diz que os livros de História são chatos, longos e sempre tomam um lado. Sanghera revela episódios sangrentos da História britânica que o grande público desconhece. Festeja o multiculturalismo nascido do império, mas ressalta as várias camadas do cosmopolitismo atribuído aos britânicos e do que chama de uma marca especial de racismo no país. Ele diz que é mais fácil se enxergar como o país que venceu a Segunda Guerra do que tentar entender a história complicada e moralmente ambígua do império

Sathnam Sanghera, filho de imigrantes sikhs que está sendo lido por ministros de Boris Johnson, é contra a derrubada de estátuas Foto: Divulgação PUBLICIDADE Dia de Consciência do Império Sanghera propõe a criação do Dia da Consciência do Império. Não para enaltecê-lo, como no passado, mas para discuti-lo e entendê-lo. Ninguém fala nos milhares de “marrons” que lutaram e morreram pelo Império Britânico nas duas grandes guerras. Para ele, o racismo americano tem raízes em ideias do império

— As pessoas acham que somos incapazes de ser racistas. Que vencer os nazistas na Segunda Guerra, ou lutar pela abolição da escravatura resolveram a questão. Este país ganhou muito com o tráfico negreiro até o século XIX — diz, lembrando que entrevista aconteceu exatamente no dia da Comunidade Britânica, que substituiu a data em que se comemorava o império

A ideia de império explica “as pretensões globais de nossos secretários de Defesa”, diz no livro, “a sensação de que somos excepcionais e podemos seguir sozinhos quando se trata de Brexit ou de lidar com a pandemia global”. Ajudou a fazer da City um dos grandes centros financeiros mundiais, e ainda justifica a riqueza de famílias, instituições e cidades. A psiquê britânica, diz, é cheia de figuras imperiais. E destaca o político conservador Boris Johnson como alguém obcecado pelo império

PUBLICIDADE — Ele escreveu uma biografia do ex-primeiro ministro, Winston Churchill, cometeu uma gafe em Mianmar, ao recitar um poema colonial de Rudyard Kipling, e disse que Barack Obama não gostava do Reino Unido por causa de seus antepassados no Quênia — ressalta, lembrando que até o ex-premier trabalhista Tony Blair não escondia a verve imperial a partir do tom de voz e das suas preleções

Rancores e tomates O livro conta a história de massacres que acompanharam o expansionismo britânico. Fala de pilhagens e roubos, movidos a ganância, caça a troféus de guerra e curiosidade acadêmica. Diz que os livros escolares mencionam a Grande Fome de 1845-1849 na Irlanda, mas não tocam na fome em outras colônias

Apesar de pôr o dedo na ferida, Sanghera não parece guardar rancores. Ele conta que, até a geração dos pais, nem mesmo a comunidade discutia ou parecia entender seu lugar na história do império. Cidadãos britânicos, mantiveram até pouco tempo atrás as malas feitas para o caso de serem deportados. As novas gerações querem saber mais

PUBLICIDADE O autor não diz que “não se pode aplicar a ética moderna ao passado” para julgar o imperialismo. O debate tem uma força gravitacional própria, segundo ele, o que faz do império “uma verdade indústria de batatas quentes”. Mas defende a discussão à exaustão dos traços que permeiam até hoje a cultura do país, das palavras introduzidas no vocabulário inglês, de bangalô a xampu, a heranças culinárias:

— Se o império não tivesse acontecido, eu não estava aqui falando com você

Sobre as estátuas, acha que elas devem ficar onde estão, mas que é preciso explicar de quem são. No entanto, admite não ver mal em se jogar alguns tomates nelas no Dia da Consciência do Império

