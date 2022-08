Analistas sostienen que el Gobierno ya impuso el año 2024 para el censo

Entornointeligente.com /

Las reuniones que lleva adelante el Gobierno con los municipios tienen como única finalidad la imposición de llevar adelante el Censo de Población y Vivienda en 2024. Santa Cruz va quedando sola en su demanda de que sea en 2023, sostienen analistas. Desde la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, el Gobierno tenía como finalidad postergar el censo para 2024 para de esta manera pasar el pacto fiscal, la redistribución de escaños al siguiente periodo gubernamental. «Lo único que están haciendo con estas reuniones de socialización es establecer las tareas de los municipios y universidades, porque en los encuentros no se toca el tema de la fecha o periodo en que se realice el empadronamiento», sostiene el abogado constitucionalista Paul Antonio Coca. A su vez, el economista y exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Lucio Gonzáles refiere que estas consultas, socializaciones con los municipios y universidades son mero trámite, toda vez que la mayoría de ellos, particularmente del área rural, responden al Movimiento Al Socialismo (MAS). «Basta ver con lo acontecido en Oruro, les han hecho validar su propuesta, por eso salieron a decir que están de acuerdo con el 2024. Son masistas, no han dejado participar a todas las instituciones, ni siquiera al empresariado privado», dijo.

Imposición A su vez, el abogado Eusebio Vera dijo que la administración de Luis Arce se está caracterizando por imponer sus determinaciones, el diálogo quedó archivado. «Está acostumbrado a la cultura de la imposición, del capricho, a solamente querer imponer una postura, ya sea ideológica y social. Eso se acentúa. Está provocando a Santa Cruz, que es una región que rechaza precisamente a la función ideológica y política que impone este Gobierno», sostuvo.

Creemos La diputada por Creemos Khaline Moreno lamentó que la alcaldesa del municipio de El Alto, Eva Copa, —que hasta hace poco sostenía la idea de que el censo debe realizarse en 2023, incluso apoyó la decisión de la Asamblea de la Alteñidad de que ese proceso no se postergue porque esa ciudad pierde recursos económicos— ahora cambió de parecer. «Es que eso es imposible, ya en las reuniones de gobernadores, universidades y alcaldes se ha explicado técnicamente que no es posible alcanzar en 2023 por el tema de las actualizaciones de las cartografías, la boleta censal y el tema de límites . No se puede imponer caprichos, imposiciones políticas, el censo tiene que ser un tema técnico», explicó Copa. En ese contexto, refiere ANF, que la diputada Moreno señaló que «la decisión de la señora Eva Copa es lamentable, está prestándose al juego político del MAS, pero la llamamos a la reflexión porque la lucha que ahora Santa Cruz ha emprendido no ha sido sólo por los cruceños, sino también por todos los bolivianos».

Quispe pide a Camacho aceptar censo en 2024 El gobernador de La Paz, Santos Quispe, pidió a su par de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que respete la decisión asumida por todas las autoridades departamentales de apoyar la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en 2024. Un reporte de Erbol señala que la primera autoridad de La Paz recordó que en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías ( CNA), donde se pidió reprogramar el proceso censal, asistieron todos los gobernadores, excepto, la representación de Santa Cruz. «(Fernando Camacho) tenía la potestad de reclamar, hemos tenido una reunión en todos los gobernadores; el único gobernador que no estaba era Camacho.Ahí debía ingresar en huelga de hambre y protestar».

