Analistas: oposición enfrentará primarias con desinformación y burocracia

Entornointeligente.com /

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Los partidos de la Plataforma Unitaria desde el 28 de junio decidieron lanzarse al ruedo a unas primarias para elegir al candidato presidencial que se enfrentará al oficialismo en 2024 . Analistas sostienen que estas serán las elecciones más competitivas que enfrentará la oposición por la cantidad de organizaciones que han surgido tras las divisiones internas. Ahora hay partidos con tarjeta que carecen de estructuras sociales masivas, y las organizaciones tradicionales del G4: Voluntad Popular (VP), Un Nuevo Tiempo (UNT), Primero Justicia (PJ), aunque acaban de desarrollar elecciones para «renovarse», ratificaron a sus mismas autoridades, lo que representa que han caído en una «burocracia partidista».

Luis Salamanca, doctor en Ciencias Políticas, citando al politólogo alemán, Robert Michels, señala que este fenómeno se llama » Ley de Hierro de la Oligarquía Partidista». «Michels llamaba oligarquía a una organización política. Siempre va a haber un dirigente que declara ante los medios de comunicación, organizan las reuniones, conocen a los militantes, movilizan la plataforma. El que hace de la política su apostolado es lógico que sea reelegido, y eso le da cierta ventaja para hacer cuadres internos. Quizás lo cuestionable sea que al hacer esos encuadramientos eviten que otros sectores puedan promoverse dentro del partido», opinó.

Esta situación ha traído conflictos. En VP, que acaba de ratificar a Leopoldo López como coordinador nacional, en febrero de este año afrontó la renuncia de 100 dirigentes por diferencias internas, igual ha pasado con Primero Justicia. «Estas pérdidas les resta capacidad de trabajo y votos en unas elecciones primarias», indicó Salamanca.

El contexto político, económico y social en el que se desarrollarán estas primarias es distinto a las elecciones que la oposición organizó en 2012, cuando salió abanderado Henrique Capriles. Ahora Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja y según la Encuesta Condiciones de Vida (Encovi), el 94,5% del país es pobre, han emigrado 6.2 millones de venezolanos, de los cuales al menos cuatro millones son electores que no podrán votar en el exterior.

«Esa realidad nos lleva a pensar que los resultados en las primarias serán muy estrechos porque hay al menos un dirigente por partido que quiere ser candidato presidencial. Puede haber resultados más parejos en esta contienda y eso puede servir para manipulación del régimen», opinó Salamanca. Considera que como las primarias serán abiertas y podría participar cualquier ciudadano, el chavismo podría utilizar su maquinaria de al menos dos millones de votantes para penetrar los resultados y votar por el candidato opositor de su conveniencia.

«¿Cómo enfrentar maniobras de ese tipo? Se tiene que aplicar una segunda vuelta en las primarias. Nunca se ha aplicado una segunda vuelta en el derecho electoral venezolano, pero dada la fragmentación del voto es necesario» , refirió.

«Sólo puede ganar en segunda vuelta el que saca el 51% de los votos, eso le da un piso sólido al ganador», indicó el politólogo, Horacio Zavala. Sostiene que el candidato que se elija no puede estar inhabilitado políticamente porque sería descartable para unas elecciones.

«El candidato ganador tiene que llegar a los sectores más populares, que son los que más votan en una elección presidencial», argumentó.

Salamanca también dijo que la oposición tiene que escoger a un candidato que no esté inhabilitado políticamente. «Por ejemplo, Juan Guaidó está inhabilitado. Si él resulta electo en las primarias no podrá inscribirse en las presidenciales. La oposición debe tomar previsiones y tener un outsider que debe ser elegido por consenso si no da tiempo de realizar otras primarias», acotó.

Larenses dudan de votar en primarias A través de un sondeo de opinión realizado por LA PRENSA DE LARA el día miércoles 03 de agosto, el 60% de las personas manifestó no tener claro si acudirá a votar en unas primarias de la oposición democrática cuando sea fijada la fecha.

«Los políticos y el gobierno interino lo han hecho muy mal, prometieron una salida rápida de la dictadura y ahora estamos peor que en el año 2014 cuando comenzaron las protestas políticas promovidas por Voluntad Popular. Creo que la mayoría de los venezolanos estamos es enfocados en sobrevivir y no pendientes de la política» , expresó Luzmario Carrasco, jubilado consultado.

«No vemos ningún candidato que haga que el país tenga un despertar y vuelva a creer en el voto y en el rescate de la democracia. Particularmente, yo me resigné a dejárselo todo en las manos a Dios», indicó Miriam Rodríguez, docente.

Un 40% de los consultados dijo sí estar dispuesto a votar en las primarias, aunque desconocen cuáles son los dirigentes que han manifestado su deseo de ser candidatos. «Sí votaría. Yo estoy llegando a Venezuela, viví cuatro años en Perú y decidí regresar porque creo que la dolarización ha ayudado a frenar un poco la inflación», dijo Michell Caldera, comerciante.

El 80% de los encuestados manifestó estar desinformado de las noticias relacionadas con las elecciones primarias de oposición. 60% alegó mantenerse informado a través de la televisión, 15% por radio y 25% a través de las redes sociales, como Instagram y Facebook.

Intención de voto «en aumento» Según la politóloga, Marisol Bustamante, las primarias permitirán a la oposición renovarse. «Hay una alta intención de voto, se habla de un 50% del electorado si se hacen elecciones abiertas», opinó.

El politólogo, Reinaldo Rivas, considera que antes de unas primarias se debe lograr el entendimiento entre los partidos opositores. «Si no se logra un proceso de conversación donde se deje a un lado los intereses personales y partidistas, entonces los electores opositores no lograrán ganarle al chavismo en las presidenciales 2024», expresó.

El abogado en derecho constitucional, Nelson Chitty La Roche, sostiene que para que estas primarias tengan éxito deben estar controladas por la sociedad civil.

«El G4 ha perdido credibilidad, están haciendo la política vieja, la antipolítica», manifestó.

Se puede revertir número de «ninis» Según Luis Salamanca, doctor en Ciencias Políticas, aunque los más recientes sondeos de opinión señalen que hay un alto porcentaje de personas que están indecisas y no se identifiquen ni con el Gobierno ni con la oposición, los llamados «ninis» para unas elecciones, esos datos estadísticos pueden cambiar en la medida que cada dirigente defina su candidatura.

«Esos que dicen que los venezolanos se alejaron de la política necesitan matizaciones. No se puede generalizar sobre ese tema. Yo vengo diciendo que es mayoría el sector que quiere participar y minoría el que está decepcionado. Pero ese que está decepcionado, aún siendo minoría hay que buscarlo para convencerlo», explicó Salamanca, al considerar que cuando los venezolanos decepcionados de los opositores vean que hay un candidato unitario apoyado por la casi totalidad de la oposición venezolana, se va a ver reanimado, reilusionado y reconfortado. «Si participan candidatos como María Corina Machado, que era partidaria de la abstención, eso va a incentivar al sector abstencionista que se aglutinó en su entorno a participar», explicó.

Dijo que la oposición necesita de reglas claras y un acuerdo para que todos los candidatos en las primarias acepten los resultados, y definir si estas elecciones se harán con la asesoría técnica del CNE o sin ella. «Se demostró el 16 de julio del año 2017 que la oposición no necesita de un CNE para organizar elecciones internas», dijo Salamanca.

Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR

LINK ORIGINAL: La Prensa de Lara

Entornointeligente.com