Analistas del Citi afirman que el bitcoin está en un “punto de inflexión”

El bitcoin se encuentra en un “punto de inflexión” y podría convertirse en la moneda preferida para el comercio internacional o enfrentar una “implosión especulativa”, dijeron analistas de Citi .

Con el reciente apoyo de firmas como Tesla y Mastercard Inc, el bitcoin podría estar en el comienzo de una transformación masiva para convertirse en una moneda establecida, indicó Citi en un informe.

La creciente participación de inversores institucionales en los últimos años contrasta con el fuerte enfoque minorista de la mayor parte de la última década, agregó el texto.

Si las empresas y las personas logran acceso a través de billeteras digitales a efectivo digital planificado de bancos centrales y a las llamadas monedas estables, el alcance global, la trazabilidad y el potencial de pagos rápidos del bitcoin podrían tener una ampliación drástica en su uso para el comercio, dijo Citi.

El aumento en el interés llevó al bitcoin a un récord de US$ 58.354 y una capitalización de mercado de US$ 1 billón. Sin embargo, perdió más de US$ 11.000 en la última semana por dudas sobre la sostenibilidad de precios tan altos.

“Hay una serie de riesgos y obstáculos que se interponen en el camino del progreso del bitcoin “, escribieron los analistas de Citi. “Pero sopesar estos obstáculos potenciales con las oportunidades lleva a la conclusión de que el bitcoin se encuentra en un punto de inflexión”.

El bitcoin cotizaba con un alza de 3,9% a US$ 46.980 el lunes. En el año acumula un avance de casi 63%.

LINK ORIGINAL: El País

