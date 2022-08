Analistas: BoA afianza su hegemonía, pero aún no logra autosustentarse

Entornointeligente.com /

Aunque Boliviana de Aviación (BoA) anunció la incorporación de la segunda de las siete aeronaves que este año reforzarán su flota, especialistas en el sector aeronáutico afirman que la estatal tiene hegemonía en el mercado nacional, pero arrastra problemas de ineficiencia y requiere una fuerte protección del Estado para paliar la crisis. El experto en aeronáutica y exsuperintendente de Transportes Wilson Villares indicó que la aerolínea tiene casi el monopolio, pero eso le sirve de muy poco porque no puede competir con aerolíneas internacionales y los vuelos nacionales que realiza son ineficientes. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Augusto Valle Vargas, coincide en que BoA tiene una protección muy fuerte del Estado, pero sin grandes resultados. «Esto hace que BoA sea casi monopólica, manejando buena parte del tráfico aéreo, sobre todo vuelos a Estados Unidos y España, eso le da buenos ingresos, pero no sabemos si están bien canalizados o cómo están manejando», indicó Valle. La empresa estatal recibió en días pasados el segundo avión que le permitirá reforzar su flota, mientras espera la llegada de otras cinco aeronaves hasta fin de año. Según la aerolínea, esto le permitirá reforzar su frecuencia de vuelos nacionales e internacionales. Sin embargo, Villarroel indicó que la llegada de las naves ayudará a la estatal sólo a superar problemas técnicos, pero duda de que se convierta en una empresa eficiente. «BoA sencillamente no ha aprendido a competir. Se ha visto favorecida por una política estatal, excluyendo a otras fuerzas del mercado, y ése es un grave error: se incurre en una miopía política por suponer que la competencia es algo indeseable cuando es más bien todo lo contrario», dijo. Además, Villarroel afirmó que BoA no está en condiciones de competir con aerolíneas que operan en vuelos internacionales, mientras que en vuelos nacionales el servicio que presta es ineficiente, con retrasos y percances de carácter técnico, lo que revela que la estatal no está pasando por su mejor momento. Agregó que, si otra empresa entrara a competir con BoA, le quitaría rápidamente su hegemonía. «Eso en razón de la incapacidad de BoA de competir de manera seria. La política proteccionista estatal tiene esos costos e impide el desarrollo de capacidades», dijo. Además, mencionó que BoA tenía deudas tributarias, pero aún no se sabe si logró cumplir con esas obligaciones. El especialista cuestionó que el Gobierno no mejora ni hace atractivas las operaciones aéreas en el país para atraer empresas extrajeras; por el contrario, pone trabas a los interesados en operar en Bolivia.

Llegarán más naves hasta fin de año

Boliviana de Aviación (BoA) espera la llegada de cinco modernos aviones hasta fin de año para renovar su flota y reforzar su frecuencia de vuelos nacionales e internacionales. La aerolínea aguarda para septiembre el arribo de dos aeronaves 737-800 nueva generación (NG), similares a los que recibió el 7 de julio y el 10 de agosto, también para renovar su flota y mejorar la frecuencia de vuelos. Se espera recibir el primer avión Airbus A330 entre la última semana de septiembre e inicios de octubre, con la finalidad de mejorar la frecuencia en la ruta Miami, Madrid, hasta finales del presente año.

