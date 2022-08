Analistas afirman que EEUU puede pedir extradición de Horacio Cartes

Entornointeligente.com /

Si cuenta con información fundamentada, no habría reparo alguno para que Estados Unidos pida una orden de extradición del ex presidente Horacio Cartes, recientemente señalado por el Departamento de Estado del país norteamericano como «persona significativamente corrupta», aclaró anoche el doctor Guillermo Pacheco Gaitán, director de Asuntos Internacionales ·de la Security College US a través de una videollamada con el periodista Luis Bareiro para el programa Políticamente Yncorrecto, que se emitió anoche por Telefuturo.

Desde Washington, el catedrático expresó que «los EEUU, si tienen la información y están fundamentados, pueden pedir la extradición». No sería la primera vez, lo hicieron en el caso del ex presidente de Honduras, dijo y afirmó que el Departamento de Estado al hacer el señalamiento de significativamente corrupto es porque «tiene ya definitivamente una investigación» sobre el ex mandatario paraguayo.

Destacó que al relacionar con seguridad nacional el tabaco (de la tabacalera de Cartes) con el avión iraní que aterrizó en Paraguay y luego en la Argentina, «definitivamente tienen una lista. Esto no puede ser un simple deseo político».

El hecho del tráfico de tabaco que está relacionado con el avión iraní-venezolano retenido en Argentina «le pone un plus que seguro no solo el departamento de Estado, sino el de Seguridad, le estaba dando un seguimiento».

Reiteró que para que Horacio Cartes haya sido declarado altamente corrupto es porque tienen una investigación y no es simplemente un hecho político. Explicó que puede tomar un tiempo que se inicie una causa penal al respecto en los EEUU, pero los primeros pasos que se dan es anunciar que ya no podrá ingresar a ese país y «puede llegar a una investigación más detallada donde se pida una extradición por parte del Departamento de Estado con la información que reciba del Departamento de Justicia».

Pacheco explicó que por el tipo de interconexiones de la empresa de Cartes, con relaciones internacionales, el Departamento de Justicia puede pedir información a otros países de acuerdo a la necesidad. También resaltó que dice mucho el hecho de que no sea la Justicia del país, sino que venga de fuera la sindicación judicial.

Por su parte, Mike Vigil, ex director de Operaciones Internacionales de la DEA (Administración de Control de Drogas de los EEUU), desde Albuquerque, Nuevo México, también opinó sobre el tema y dijo que el Departamento de Estado no declararía persona significativamente corrupta a alguien, menos aún a un ex presidente, «si no tiene algunas pruebas».

Agregó que muchas veces EEUU espera que el propio país donde está el individuo señalado como tal, en este caso, Paraguay, «que los fiscales, el sistema jurídico, realicen las investigaciones para comprobar las acusaciones de corrupción significativa».

Destacó que hay muchas herramientas que puede utilizar EEUU, «no solo cancelar las visas y prohibir la entrada, como, en este caso, al ex mandatario», y citó investigaciones, acusaciones formales, solicitud de extradición, congelamiento de los activos de la persona o relacionar a personas que tienen negocios con el individuo que está sancionado o las compañías que esta persona maneja. Vigil subrayó en otro momento las consecuencias del contrabando de cigarrillos –con el que se relaciona a HC– al que calificó como «un negocio sucio», porque muchos de los grupos del crimen organizado transnacional lo utilizan, como el narcotráfico, para poder lavar el dinero sucio. La calificó como un problema global que hay que eliminar. Con respecto a si representaría una prioridad para el departamento de Justicia el que EEUU señale que HC tiene lazos con organizaciones terroristas, Vigil dijo que sí porque EEUU se preocupa mucho por el terrorismo, y también por la estabilidad de las regiones, especialmente en América Latina.

Normalmente no van a hacer una acusación de esta manera (designar significativamente corrupto), si no lo pueden comprobar. Mike Vigil, ex jefe en la DEA.

No va a haber ningún reparo para que (los EEUU) puedan pedir una orden de extradición. No es la primera vez. Guillermo Pacheco, Security College.

