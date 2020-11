Análisis de entorno

Social La recesión va produciendo cada vez más daños en nuestro entramado social, con una migración negativa hacia la base de la pirámide. La cual mas allá de la migración desde el segmento socio económico D hacia E y F, ahora se ve impactada por la cantidad de empleos formales que se van perdiendo ?o transformando- haciendo que la clase C, también se achique. Nos estamos convirtiendo en un país de pobres, los cuales si bien no han perdido sus características aspiracionales, ya no tienen la capacidad de demanda y de consumo, que le daban a nuestra economía ese perfil de clase media que orientaba la producción y la importación de bienes y servicios. Las nuevas demandas sociales son más primitivas y los proveedores deberían tomar nota de ese cambio

Entornointeligente.com /

Caracas .- La salida clandestina de Leopoldo López del territorio español de la embajada de España en Venezuela, hacia territorio continental español; mas la reunión con el 1er ministro Pedro Sánchez, inmediatamente después de su arribo, vincula el suceso a la voluntad política y a la logística provista por el gobierno español, para que las cosas hubieran ocurrido de la forma que ocurrieron. La lectura es difícil, pues se trata de una coalición de gobierno más afín a Maduro que al propio Leopoldo. Sin dejar de lado que una parte del tránsito entre las dos Españas, fue en territorio dominado casi absolutamente por el gobierno bolivariano, el cual o bien fue burlado, o bien, directa o indirectamente, facilitó que ocurriera. Puesto en contexto, ahora cabe evaluar quien gana y quien pierde, en este movimiento; y curiosamente parece una típica situación en la que ?todos ganan?. Leopoldo ?recuperó su vida?, la oposición suma un actor importante en el exterior, Guaidó queda ratificado como el único jefe, el gobierno bolivariano ?limpia? su relación con España, y hace silencio para que no se note que el preso se les volvió a escapar; y España comienza una nueva etapa de la relación bilateral, en la cual andará bien ?con dios y con el diablo?, con la posibilidad de tener un rol relevante en el futuro, cuando las condiciones para una transición, resulten favorables?que no es ahora, y parece que tampoco pronto.

Político

La salida de Leopoldo de Venezuela no produjo ningún impacto real y concreto en la estructura del juego político interno, pues era un actor casi sin presencia, y raramente referenciado. Lo que sí podría cambiar es el juego externo de la oposición, que sumó con este movimiento a un ?peso pesado? con mucha más capacidad de maniobra, y con mucho mas acceso, que cualquiera de los actuales políticos de la diáspora. Se convierte de esa manera en el nuevo jefe de la oposición en el exilio, quien le dará una impronta personal, que sin duda ya se comenzó a hacer notar habiéndose reunido con Pedro Sánchez, cosa que Guaidó, en su paso por España unos meses atrás, no pudo lograr.

Social

La recesión va produciendo cada vez más daños en nuestro entramado social, con una migración negativa hacia la base de la pirámide. La cual mas allá de la migración desde el segmento socio económico D hacia E y F, ahora se ve impactada por la cantidad de empleos formales que se van perdiendo ?o transformando- haciendo que la clase C, también se achique. Nos estamos convirtiendo en un país de pobres, los cuales si bien no han perdido sus características aspiracionales, ya no tienen la capacidad de demanda y de consumo, que le daban a nuestra economía ese perfil de clase media que orientaba la producción y la importación de bienes y servicios. Las nuevas demandas sociales son más primitivas y los proveedores deberían tomar nota de ese cambio.

Económico

La caída del flujo de caja del gobierno de Venezuela, aunada a la falta de reservas, aun no ha podido ser compensada por el papel que ha comenzado a jugar el sector privado, el cual hará notar su relevancia recién en la segunda mitad del 2021. Mientras tanto, el gobierno va allanando el camino para que esto sea así, maniobrando para que una economía altamente controlada como la venezolana, pueda ir adquiriendo elementos de flexibilidad, que algunos pudieran percibir como permanentes; pero que si se lee adecuadamente a la revolución y a su esencia, son solo movimientos tácticos que pudieran devolvernos a los controles en cualquier momento, ya sea para una empresa o sector en particular, ya sea para toda la economía en general. A menos que haya un cambio político que modifique radicalmente el modelo económico, el sector privado, siempre será un ?compañero de ruta? para la revolución, del cual se podrá prescindir cuando ya no sea funcional a sus objetivos estratégicos.

Internacional

A un par de días de las elecciones americanas, las encuestadoras que dan a Biden como ganador, presentan puntos ciegos en las áreas rurales, por donde se les podría escapar la victoria, y habilitar la reelección de Trump. El otro tema, ya de perfil más estructural, es que el planteamiento demócrata con orientación progresista, y con más influencia del estado, genera un temor natural en un país que, culturalmente, desde siempre, rechazó a la izquierda; y por más cambio y evolución generacional, aun los baby boomers anticomunistas, influyen en esa sociedad conservadora. Esos cambios, tipo tectónicos, demoran décadas y toman generaciones en producirse, y generan una gran resistencia inicial.

Recomendación

· Al gobierno, que acelere las opciones de ?privatización? de servicios y actividades que aun están en manos del estado

· A la dirigencia de la oposición, que ponga más énfasis en las ventajas de un cambio, que en las desventajas de que ese cambio no ocurra

· A los empresarios, que abandonen las ideas de que se puede retornar a la vieja normalidad, y formalicen, con sentido de permanencia, las nuevas formas de hacer las cosas. Se llaman ?lecciones aprendidas?

@btripier @benjamintripier [email protected]

Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

Entornointeligente.com