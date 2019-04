Anabelle 3 ya tiene tráiler y fecha de estreno

Entornointeligente.com / La extraña sonrisa forzada, el maquillaje llamativo y los ojos que no parpadean hicieron que Annabelle se convirtiera en una clara villana, incluso antes de su primera y memorable aparición en El conjuro (2013) , aquella historia de las investigadoras paranormales Ed y Lorraine Warren. Este domingo se lanzó la primera versión oficial de su secuela, la nueva película de terror sobrenatural Annabelle regresa a casa (2019) ya está disponible. En esta ocasión Gary Dauberman, guionista mejor conocido por su trabajo dentro del género de terror y más específicamente por su trabajo en el universo El Conjuro de James Wan, pasó al rol de director. Hizo los guines de Annabelle (2014), Annabelle: creación (2017) y La monja (2018) y junto con estos guiones, Dauberman también escribió la exitosa adaptación del director Andres Muschietti de IT (2017), escrita por Stephen King, y su próxima muy esperada secuela It: capítulo 2. En el adelanto los Warren aparecen sellando la vitrina de la muñeca diabólica y advierten tanto a su hija Judy Warren como a sus amigas: “esto no son juguetes, todo lo que ves aquí ha sido usado para algunas prácticas rituales. A veces es mejor dejar al genio en la botella”. El director de cine australiano James Wan , quien está financiando la película, reveló en su cuenta de Instagram que esta vez la muñeca no solo tendría cameos (aparición breve de una persona conocida en una película o video, normalmente representándose a sí mismo o a un personaje sin nombre que puede no tener importancia para la trama), sino que esta película estará completamente centrada en ella. También anunció que la película está programada para estrenarse el 28 de junio de 2019 por Warner Bros. En abril del año pasado Warner Bros anunció que el estreno de Anabelle 3 sería en el 3 de julio de 2019, así que ¿se adelantó? Ver esta publicación en Instagram OK, maybe she has snuck cameos in my other recent films (which I won’t confirm or deny), BUT… she’ll very definitely be up front and center on this one! The real next chapter of THE CONJURING Universe. On June 28th #AnnabelleComesHome Directed by Gary Dauberman Una publicación compartida por James Wan (@creepypuppet) el 25 de Mar de 2019 a las 3:20 PDT LINK ORIGINAL: El Colombiano

