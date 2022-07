Anabel Pantoja incendia Instagram con un desnudo integral frente a la Puerta de Alcalá

Entornointeligente.com /

Anabel Pantoja ha reaparecido en sus redes sociales tras tres largos meses de ausencia debido a su paso por Supervivientes 2022 . La colaboradora de televisión ha vuelto ahora a su actividad como influencer de la manera más explosiva posible: con un espectacular posado desnuda .

La tertuliana ha sido la protagonista indiscutible de la prensa del corazón en las últimas horas, pues este jueves fue recibida por sus seres más queridos en el plató del programa de Telecinco, entre ellos Yulen Pereira , su gran amor en Honduras, con quien se fundió en un emotivo abrazo y con quien ha compartido los últimos días en Madrid.

Desde entonces Anabel ha tenido que ponerse al día de lo ocurrido en España durante su ausencia, en la que su ahora suegra, Arelys , ha reconocido que la sobrina de Isabel Pantoja no le cae muy bien . La relación con el padre del deportista, Manuel, parece que tampoco va por muy buen camino, pues el progenitor se ha mostrado algo frío al hablar del romance de su hijo con ella : «Es una mujer estupenda, me alegro mucho de que mi hijo la haya encontrado y de que se hayan enamorado como dos tortolitos», dijo en Viernes Deluxe este fin de semana, unas declaraciones que no terminaron de creerse los colaboradores del programa.

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com