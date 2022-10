ANA vai aumentar taxas aeroportuárias perto de 11% no próximo ano

Entornointeligente.com /

Agestora dos aeroportos nacionais, ANA-Aeroportos de Portugal, vai aumentar as taxas aeroportuárias em 10,81% no próximo ano. A subida irá refletir-se em aumentos por passageiro de 35 cêntimos nos Açores, 79 cêntimos na Madeira, 81 cêntimos no Porto, 80 cêntimos em Faro e 1,53 euros em Lisboa, avança o Jornal de Negócios .

As novas tarifas entram em vigor em fevreiro de 2023 e seguem «genericamente o aumento da taxa de inflação e as regras estabelecidas pelo contrato de concessão com o Estado», adianta o jornal.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

