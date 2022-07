Ana Tijoux e Mdou Moctar aquecem as noites de Sines

Entornointeligente.com /

Apresentando-se como «mais uma mulher preta sobrevivente à política genocida» do Estado brasileiro, Bia Ferreira apela no palco do Castelo de Sines a que, em vez de cloroquina (a receita anti-covid de Bolsonaro ), cada um «injecte» arte directamente nas veias. E sugere que, «se for andar armado, se arme de informação». A passagem da cantora e activista pelo Festival Músicas do Mundo (FMM) é feita de um apelo constante à luta e à revolução, mas uma revolução em que «o amor vai vencer o ódio» e em que as palavras e a arte vão combater o racismo, o rasto do colonialismo, a violência policial e um sistema em que o privilégio de uns bloqueia a possibilidade de outros.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com