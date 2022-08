Ana Sofía Henao se retiró los implantes mamarios y contó el drama que vivió con ellos

Entornointeligente.com /

Ana Sofía Henao se suma a la lista de famosas que se han retirado sus implantes mamarios, bien sea por cuestiones de salud o porque venían sintiéndose incómodas y optaron por reducir el tamaño de sus senos.

Esta vez, la modelo expresó que algunos síntomas la alertaron sobre estar padeciendo posiblemente el síndrome de Asia, por lo que decidió empezar con chequeos médicos y finalmente optar por retirar los implantes.

Henao contó que la alerta empezó en su cuerpo cuando empezó a sentir «Alergias, infecciones urinarias, jaquecas, intolerancias a alimentos y cremas, dolores de espalda, fatigas, ansiedad, ataques de pánico, uñas quebradizas, brotes, sarpullidos, inflamaciones». No obstante, la visión borrosa fue algo que la llevó a consultar a un profesional.

La famosa también agregó que lleva 15 días de que retiraron los implantes y que los exámenes que se han realizado, por fortuna no han arrojado que padece síndrome de Asia.

«Llevo 15 días desde mi explantación y aquí voy con esperanza de seguirme curando y de convertirme en ejemplo e inspiración a otras persona que necesitan escuchar estas palabras», dijo Ana Sofía Henao al respecto.

Sobre los estereotipos, la modelo confesó que su idea de ser voluptuosa inició a los 15 años, cuando arrancaba su carrera profesional. «Todo el mundo me empieza a decir que necesitaba un poco más de volumen, una talla de brasier más grande, porque yo las tenía muy pequeñitas. Me operé y fui muy feliz por muchos años», recordó.

No obstante, ahora explica que en la actualidad no le inquieta su aspecto, pues contó que la industria ha cambiado y que ya no siente la necesidad de encajar.

Vale la pena resaltar que famosas como Mary Méndez, Natalia París y Mónica Fonseca también han recurrido a esta opción en pro de su salud.

Ana sofía Henao cuenta cómo fue su explantación Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Sofía Henao (@anasofiahenaoe)

