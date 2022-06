Ana Magalhães vence Chefe Cozinheira do Ano 2022

Entornointeligente.com /

A fase final decorreu esta quarta-feira, na Feira Internacional de Artesanato na FIL.

Os seis finalistas Pedro Larcher, Nuno Ferreira, Manuel Pires, Helena Castro, Fábio Santos e Ana Magalhães foram escolhidos entre os 18 concorrentes de todas as regiões do país.

Os chefes apresentaram um menu com entrada, prato de carne, prato de peixe e a sobremesa.

Subscrever A fase final teve como tema o artesanato culinário com gastronomia portuguesa. Segundo o regulamento do concurso, os concorrentes tiveram de apresentar pratos que preservassem a gastronomia portuguesa com produtos de origem nacional.

O menu vencedor de Ana Magalhães teve como entrada escabeche de cavala com amêndoa e ervas, grão-de-bico com línguas de bacalhau como prato de peixe, cabrito assado com arroz de miúdos para o prato de carne e para finalizar leite creme de alfazema, chocolate, mel e limão como sobremesa.

Fábio Santos do Restaurante Landeira em Tomar e Nuno Dinis Ferreira do Bairro Alto Hotel em Lisboa ficaram em segundo e terceiro lugar respetivamente.

