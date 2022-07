Ana Karina Soto reveló por qué maquilló su madre tras su fallecimiento

Entornointeligente.com /

La presentadora colombiana, Ana Karina Soto , hace un par de semanas compartió a través de sus redes sociales la muerte de su madre.

Evidentemente, no han sido unas semanas fáciles, la ocañera asegura que aún es muy difícil hablar del tema, pues tan solo han pasado dos meses desde la partida de su progenitora.

Le puede interesar: Jessi Uribe reveló quién es su ‘consentida’ y no es Paola Jara

«Vuela alto Mamita preciosa. Feliz Viaje ,Te Amoooooo con todo mi corazón, con Mi alma y Mi Vida entera. Gracias, Muchas Gracias por ser la Mejor Mamá del universo, La más amorosa, generosa, tierna, detallista, respetuosa, inteligente y divertida, siempreeeee fuiste ejemplo para todos!!! Te voy a extrañar. Pero algún día nos volveremos a encontrar, disfruta Tu viaje. Papito Dios y la Virgencita de Torcoroma están recibiéndote en el cielo. Ahora tengo un súper Angelito, que me cuidará y cuidarás de todos desde donde estés!!! Mi compinche solo me quedó con lo MEJOR. Mi GUERRERA!!! Hasta prontooo Mi reina. No te preocupes por nosotros, que aunque te vamos a extrañar muchísimo, vamos a estar bien», fue el mensaje de despedida que escribió la presentadora en su cuenta oficial de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Lea También: Hinchas le cobran a Piqué su ruptura con Shakira en pleno clásico con el Real Madrid Ana Karina Soto maquilló a su mamá antes de su funeral «Yo a mami la maquillé porque a ella le gustaba como yo la maquillaba , entonces cuando llegamos a la clínica yo le dije a los de la funeraria yo quisiera maquillarla ¿Qué hay que hacer?, me dijeron listo, tienes que estar una hora antes porque abrimos la sala a las 3 de la tarde», inició contando Ana Karina Soto.

La presentadora compartió con sus seguidores el momento íntimo que vivió con su mamá cuando murió y es que logró maquillarla y despedirse de una forma linda.

«Entré, la vi, le puse música de Rocío Durcal que a ella le encantaba y la empecé a arreglar, dure una hora con ella, la abracé, me despedí, le di besos y cuando legaron a llevársela le eche perfume y cerraron el cofre», concluyó la ocañera.

Lea También: Greeicy, Mike y Kai se alejan de los rumores con un viaje familiar Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com