Ana Guevara no salvará al Comité Olímpico Mexicano

SI el Comité Olímpico se cierra, Ana Gabriela Guevara ya tiene solución:” Los atletas se irán al Centro Nacional de Desarrollo (CNAR) . Y punto.

Para la directora de Conade no hay más para dónde hacerse, si las autoridades del COM deciden cerrar, ella no tiene las intenciones de rescatarlo. “Lo del COM está fuera de nuestro alcance. Desde Hacienda no se ha liberado ese recurso y yo no tengo manera, me etiquetan el recurso mes con mes y no se puede. Se hizo de forma extraofical para sacar los gastos mínimos que tenía a la fecha que se entregó el recurso, pero en total con el Comité Olímpico estamos limitamos. Pero el CNAR está preparado y los atletas se pueden preparar ahí”.

SIN NOSTALGIA Ana Gabriela Guevara se formó en el COM , pero para ella eso ya pasó: “No podemos vivir de nostalgias, son otros tiempos, las circunstancias nos ponen en esa posición; me tocó vivir en el COM , conocer y hacer mi carrera ahí. Me duele, claro que me duele, pero no depende de mí. Las condiciones han cambiado”. Ni aunque Padilla Becerra haya ido directamente con Esteban Moctezuma , secretario de Educación Pública, se podrá hacer algo “Si quieren hacer conciencia al ir a la SEP está bien, pero si se da, se tiene que hacer a través de la Conade , es lo mismo”.

LA SORPRESA Finalmente, dijo desconocer la sorpresa que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, para los atletas. “No me ha docho nada, sólo les puedo decir que pidió una lista de todos los deportistas que vinieron a Lima “.

