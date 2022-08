Ana de Armas sobre su ruptura con Ben Affleck: «Tuve que escapar»

Entornointeligente.com /

Ana de Armas disfruta del éxito de El hombre gris, el largometraje más caro en la historia de Netflix que coprotagoniza junto a Ryan Gosling y Chris Evans, y se prepara para la promoción de Blonde, la biopic sobre Marilyn Monroe que llega el 23 de septiembre a la plataforma de streaming.

En diálogo con la revista Elle, De Armas aludió en la charla a su relación con Ben Affleck, el actual esposo de Jennifer Lopez, de quien se separó en enero del año pasado, y aseguró que se trató de un momento muy difícil de su vida por lo invasiva que se había vuelto la prensa.

«Los rumores sobre la ruptura fueron horribles», dijo categórica. Sin embargo, aseguró que gracias a eso tomó una decisión que venía barajando: «Me mudé de Los Ángeles [a Nueva York] por eso y fue muy bueno para mí. Atravesar todo esa atención de los paparazzi confirmó mi pensamiento sobre el tema: ‘Este no es un lugar para residir’. Se volvió muy intenso todo. No había escape. No hay escape. Los Ángeles es una ciudad que te hace sentir que siempre te falta algo, te mantiene ansiosa todo el tiempo», remarcó Ana De Armas.

Además, la actriz de Knives Out también contó que fue muy terapéutico alejarse de las redes sociales: «Borré mi cuenta de Twitter hace años y no publico mucho en Instagram», dijo. En efecto, sus publicaciones se limitaron a la promoción de sus trabajos y no a temas personales. Luego de casi un año de relación, Affleck y De Armas confirmaban su separación en enero de 2021. «Ben no está saliendo más con Ana», reveló una persona cercana a la pareja a revista People respecto a la ruptura.

«La relación entre ambos era complicada, Ana no quiere vivir permanentemente en Los Ángeles y Ben, obviamente, tiene que hacerlo ya que sus hijos residen allí», apuntó.

«Esto fue algo mutuo y se desarrolló en términos amigables», contó otra fuente. «Ellos están en diferentes etapas de sus vidas, pero hay un gran amor y mucho respeto. Ben continúa trabajando en sí mismo. Él tiene tres trabajos acordados y es un gran padre de hogar. Están los dos felices con cómo se encuentran hoy en sus vidas», concluyó.

Los días posteriores al anuncio, todos los flashes apuntaron a los actores, quienes se conocieron en el rodaje de la película Aguas profundas (que se estrenó en Amazon Prime Video) y se enamoraron. La foto más llamativa que surgió en esos turbulentos días involucró a un hombre arrojando a la basura una gigantografía de la actriz.

Según las versiones, Affleck mismo pidió que se retire de su residencia la foto de su ex, que había sido un regalo de los hijos que el actor tuvo con Jennifer Garner, Violet, Seraphina y Samuel. De manera inmediata, las redes comenzaron a especular sobre la identidad de la persona que efectivamente tiró la gigantografía, que estaba camuflada con barbijo y gorro, y muchos aseguraron que se trataba del hermano de Ben, el ganador del Oscar Casey Affleck.

La versión cobró tanta fuerza que el mismo Casey debió desmentirlo. «No, ese no soy yo», le dijo el actor a Entertainment Tonight. «Muchas personas me mandaron esa foto y yo iba a tuitear algún chiste o respuesta, pero nada me parecía apropiado, y tampoco tengo Twitter, así que no iba a funcionar, pero el hombre de la foto definitivamente no soy yo», declaró el actor.

«Fue una tortura»: la confesión de Ana sobre Blonde

En enero del año pasado, en una entrevista con The Sunday Times, la actriz contó lo difícil que fue intentar despegarse de Marilyn Monroe tras finalizar cada jornada de rodaje de Blonde de Andrew Dominike y la intensa preparación que le requirió estar a la altura de este protagónico.

«¡Lo intenté! -dijo la intérprete nacida en Cuba- Solo me tomó nueve meses de entrenamiento y práctica de dialectos. Fue una gran tortura, muy agotador. Mi cerebro estaba frito», aseguró.

Por otra parte, la historia le permitió reflexionar sobre el rol de la mujer en la industria. «En general, es muy fácil establecer paralelismos entre cómo estaban las cosas en los años 30, los 40 y los 50 y en nuestros días. Y, sobre todo, con cómo resulta muy complicado lograrlo si no cuentas con una base sólida y con tu familia para apoyarte», remarcó la actriz, a quien se la ve muy similar a la estrella en las primeras imágenes y tráilers difundidos por Netflix.

RONDA

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com