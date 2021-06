Ana de Armas encuentra el amor en Tinder

Hace cinco meses, Ben Affleck y Ana de Armas confirmaban su ruptura tras tomar la decisión de mutuo acuerdo por «encontrarse en diferentes momentos de sus vidas». Ahora, ambos han recuperado la ilusión en distintos caminos; Ben lo ha hecho retomando su historia de amor con Jennifer Lopez, mientras que la actriz de 33 años tiene un nuevo amor: Paul Boukadakis, el vicepresidente de la aplicación de citas Tinder.

Según han confirmado varias fuentes en exclusiva a Page Six, Ana y Paul llevan viéndose varios meses después de que se conocieran a través de unos amigos. «Ha pasado mucho tiempo con ella antes de que se fuera de Estados Unidos para grabar su nueva película», han comentado al portal norteamericano. Aunque el ejecutivo de tecnología está lejos de las cámaras, también ha trabajado en la industria cinematográfica y, a pesar de que reside en Austin (Texas), suele viajar frecuentemente a Santa Mónica (Los Ángeles) por motivos de trabajo. De acuerdo con Page Six, los dos están muy ilusionados con esta nueva relación y, de hecho, Ana ya conoce a algunos familiares de Paul.

Paul Boukadakis es originario de Tulsa, del estado de Oklahoma, fue cofundador y CEO de Wheel, empresa que fue adquirida por Tinder en 2017. Desde entonces, ha trabajado como vicepresidente de la popular aplicación de citas centrándose en la creación de contenido y el desarrollo de Swipe Night, el espectáculo interactivo que Tinder lanzó hace unos meses. Además, también ha dirigido y producido algunos videoclips y anuncios, y participó como productor de la película ‘Lucy in the Sky with Diamond’, escrita y dirigida por su hermano Joey Boukadakis.

Por su parte, Ana ha estado rodando su nueva película para Netflix, ‘The Gray Man’, hace unas semanas fue vista en Mallorca grabando algunas escenas en exteriores muy sonriente. Su próximo proyecto trata de un thriller dirigido por los hermanos Anthony y Joe Russo, en donde compartirá pantalla con otros grandes actores, como Ryan Gosling, Chris Evans, Billy Bob Thornton y Regé-Jean Page.

