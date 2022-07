Ana Boyer y el vestido de invitada más alegre de la fiesta: lo copiamos con tres modelos de Pedro del Hierro

Entornointeligente.com /

Ana Boyer es la experta en looks de invitada definitiva. Ella se atreve con todas las tendencias y sienta cátedra encontrando la forma más sofisticada de llevarlas . Por eso no nos perdemos ni uno solo de sus looks y aspiramos a emularla con diseños similares.

En Trendencias Ana Boyer tiene el vestido rosa de palabra de honor y corte princesa que amarás si tienes estilo clásico: lo copiamos El de hoy es un vestido muy veraniego de Johanna Ortiz , en verde khaki y con estampado tropical que recuerdan mucho al que triunfaba en los 2000’s. Este print tan desenfadado y hawaiano es ideal para combinar con accesorios de tejido natural como ha hecho Ana Boyer y tomamos buena nota de ello.

El estampado no solo le da un toque original y diferente, para diferenciarnos de las invitadas más clásicas que apuestan por colores planos. También hace más fácil bajar el estilismo cuando busquemos algo más casual : con bolsos saca y combinando sandalias de tendencia tendremos un conjunto de vacaciones ideal.

Esta combinación nos ha convencido muchísimo. Especialmente porque en Pedro del Hierro hemos encontrado tres vestidos de invitada con un estampado muy parecido , todos ellos con muchísimo descuento en las segundas rebajas de verano 2022 . Nosotras dejamos caer la idea…

Vestido de cóctel asimétrico con estampado hawaiano de TFP By Pedro del Hierro, 249 euros , 74 euros .

PVP en Pedro del Hierro 74,00€ Vestido de lino con estampado botánico, 259 euros , 64 euros .

PVP en Pedro del Hierro 64,00€ Vestido largo anudado al cuello con print tropical de TFP By Pedro del Hierro, 289 euros , 86 euros .

@anaboyer , Pedro del Hierro .

