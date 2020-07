Aún sin fecha para Pytyvõ 2.0

Entornointeligente.com /

La directora de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda, Carmen Marín, indicó que aún se encuentran realizando parte de los pagos a las 147.000 personas que se inscribieron a Pytyvõ, atendiendo que algunos tuvieron inconvenientes en recibir la ayuda económica por problemas como por ejemplo tener la cédula vencida o personas a las que se le acreditó el dinero pero no usaron. En dichos casos no se les retira el dinero, sino que se buscan otras vías para que lo efectivicen.

Recordó que el programa original representa un desembolso de aproximadamente US$ 92,5 millones y que si bien ya están trabajando en el Pytyvõ 2.0, aún no dieron una fecha para el inicio de las inscripciones. Otro hecho burocrático que también se requiere es una ley especial para habilitar el programa, por lo que también se dependerá de la rapidez del Congreso.

“Es un programa que requiere una ley, una facultad legal para Hacienda, y una vez que estemos listos con eso y la reglamentación, vamos a estar informando sobre los requisitos”, agregó sobre la indefinición aún incluso de las personas que serán beneficiadas. Sin embargo, a grandes rasgos destacó que de vuelta estará dirigido sobre todo a los sectores informales que se vieron afectados por la pandemia.

PUBLICIDAD “A grandes rasgos te puedo decir que va dirigido a trabajadores informales o aquellos que fueron afectados en sus ingresos, que no sean alcanzados por el Impuesto a la Renta Personal (IRP), que no sean funcionarios públicos, que no sean cotizantes del Instituto de Previsión Social (IPS) y otros requisitos que estaremos informando una vez que se apruebe el marco legal de este programa”, comentó.

No obstante, insistió en que serán especialmente tenidos en cuenta los sectores más afectados, entre ellos trabajadores del rubro gastronómico, servicios, de hotelería y del comercio en frontera y que en el nuevo programa se prevé una ayuda total de US$ 250 millones, que se darán en cuatro pagos de G. 500.000, según lo previsto.

Reiteró una vez más que los que ya recibieron las ayudas del primer Pytyvõ también pueden ser beneficiarios del segundo, pero deberán inscribirse de vuelta una vez que se habilite la plataforma.

