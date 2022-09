¿Aún no la has visto? 5 Razones por las que TIENES que ver «House of the Dragon»

Entornointeligente.com /

Luego del muy criticado final de «Game of Thrones» muchos fueron quienes no le daban un voto de confianza a «House of the Dragon». La precuela de «Game of Thrones», que lleva ya cinco episodios emitidos, y que cuenta el reinado de los Targaryen 200 años antes de los hechos en Westeros, es un ejemplo de cómo hacer televisión, y que quizás supere a su predecesora. A continuación te contamos por qué debes verla, así no sepas nada de «Juego de Tronos».

La adaptación

Sabíamos que esta serie contaría el reinado de Viserys I y lo que sucedió después de su muerte, cuando comienza la guerra civil en Westeros, que se llamó la «Danza de los dragones». Pero una cosa es saber de qué va y otra muy distinta verlo . La adaptación del libro «Fuego y Sangre» de George R.R.Martin hasta los momentos ha sido magistral, aunque por supuesto se han dado licencias en ciertos hechos.

La dirección

Gran parte del éxito con la crítica en cada episodio es el hecho de que está dirigida de manera perfecta. Nada le sobra, nada le falta e incluso se deja al espectador con ganas de ver más a pesar de que se ha visto todo. En este sentido sigue los pasos de su predecesora al hacerlo de una manera casi perfecta. Además no se guarda nada. las escenas crudas son muy crudas, pero se ven bien en pantalla

Los detalles

Se nota que es una producción muy cuidada y se entiende debido a las altas expectativas que se tenían y las cuales han dejado en alto. Digno de admirar es el vestuario, los detalles y la minuciosidad de los mismos son de admirar. Nos encantó que la armadura de Rhea Royce, la Lady de Runestone y primera esposa de Daemon Targaryen, llevará esculpidas runas, para tan solo estar en pantalla cinco minutos.

Daemon Targaryen

Despiadado, cruel, calculador, arrogante, cínico, entre otras características, así es el hermano menor de Viserys I y quien le ha robado el corazón a todas las mujeres que sintonizan «House of the Dragon», solo basta ver el twitter cuando se lanza el episodio para ver el frenesí por este antagonista. Matt Smith se roba la escena cada vez que aparece y definitivamente nació para darle vida a Daemon.

Daemon y Rhaenyra

Los cinco primeros episodios han demostrado la química arrebatadora que tienen Matt Smith y Milly Alcock que traspasa la pantalla. Sus Daemon y Rhaenyra son de los mejores personajes de esta serie. A partir del sexto capítulo la actriz es reemplazada por una versión más adulta de esta princesa. Esperemos que tenga la misma química con Smith, pero los primeros cinco capítulos son dignos de ver.

