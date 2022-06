«Aún no es suficiente» y «se percibió una mayor sensación de seguridad»: Alcaldes analizan primer mes de aumento policial

Entornointeligente.com /

«En torno a la evaluación de los 700 carabineros, nuestro balance es positivo, nueve de las 17 comunas han disminuido los delitos de mayor connotación, se desarrollaron más de 1.500 detenciones, casi dos detenciones por hora. Un trabajo y un despliegue que quiero saludar muy fraternalmente a todos los carabineros y carabineros de nuestro país, en especial a quienes se suman hoy al trabajo en las calles, particularmente en la Región Metropolitana».

Este fue el balance entregado por la ministra del Interior, Izkia Siches, este martes, respecto a lo que fue el resultado del primer me s de operatividad del plan de reforzamiento policial que fue lanzado el pasado 4 de mayo y que benefició a 17 comunas del país. En concreto, la medida contempló la redistribución de 700 uniformados que fueron destinados para aumentar la dotación en aquellos sectores.

Al respecto, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez informó, durante la misma actividad, que «el plan tuvo una disminución de un -4% en el registro de los delitos que consideraba el plan». En detalle, y según el alto mando, los crímenes que contempla este medida de seguridad son: robos, lesiones y homicidios.

Posterior al anuncio de estas cifras, Emol logró acceder a dato de cuáles eran las nueve comunas que habían presentado una disminución en los registros de estos delitos: Santiago, Puente Alto, San Bernardo, Recoleta, Estación Central, Pudahuel, La Pintana, Huechuraba y Valparaíso.

En esa línea, este medio conversó con los alcaldes de aquellas comunas para conocer cuáles eran los resultados de este primer mes de operatividad del aumento de la dotación policial y cómo ser percibió en los respectivos territorios la medida de seguridad.

Por su parte, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) señaló que «efectivamente, durante el tiempo que tuvimos un aumento de la dotación se percibió no sólo una mayor sensación de seguridad, sino que también una baja significativa de los delitos de mayor connotación social. Por lo tanto, creemos que fue y es una buena forma de abordar el problema, en tanto, se avanza en intervenir lo que son las causas de desigualdad que llevan a los niveles de inseguridad que hay en nuestro país».

De igual forma, el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD) sostuvo que «siempre es bueno contar con mayor dotación policial y valoramos el esfuerzo del gobierno en destinar más Carabineros a las comunas que más lo necesitan. En el caso de Huechuraba los resultados son positivos, pero no sólo porque haya más carabineros».

Frente a aquella aseveración, el jefe comunal acotó que «pensar que el problema se va a solucionar sólo aumentando la dotación policial es un error. En nuestra comuna tenemos buenos resultados producto del trabajo de largo plazo que hemos realizado, en coordinación con Carabineros y con la comunidad , pero por sobre todo gracias a los esfuerzos que hemos realizado para entregar servicios de calidad en educación, salud, cultura y deportes».

«Todos los refuerzos policiales son bienvenidos, pero no cambiaremos nuestra estrategia basada en entregarle dignidad a nuestros vecinos, porque a mayor calidad de vida, menor espacio para la delincuencia. El desafío es seguir trabajando para reducir la percepción de inseguridad», puntualizó Cuadrado.

Con una opinión positiva frente a este primer mes, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) aseguró «valorar las mejoras en los datos de seguridad en nuestra comuna». Sin embargo, la autoridad delimitó que «sabemos que falta muchísimo todavía para poder tener una comuna y un país seguro. Es por ello que vamos a seguir trabajando en esta línea, en un trabajo articulado con las distintas instituciones del Estado».

«Como hemos visto con buenos resultados en el barrio Meiggs, en el caso de barrio República y en ello vamos a seguir con este esfuerzo conjunto con Carabineros, Policía de Investigaciones, fiscalía y con la comunidad organizada para poder construir en conjunto una comuna que sea segura para todos y todas», proyectó Hassler.

«Demandamos más seguridad» y «no existen fórmulas mágicas

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (IND) expuso el escenario en materia de seguridad que vive la comuna a través de los últimos hechos de violencia ocurridos en la Ciudad Puerto. «En las ultimas 48 horas, nuestra ciudad ha sido triste protagonista de dos hechos que, hoy día, tienen debatiendo entre la vida y la muerte a dos niños. Una niña de 3 años y un niño de 15 años que han sido víctimas de una balacera» , precisó.

Al respecto, el jefe comunal afirmó que «estos hechos no son aislados, no se han producido solos en la comuna de Valparaíso, se han desarrollado en los últimos años, a lo largo de todo el país. Nos preguntamos qué más tiene que pasar para abordar en serio el tema de la seguridad. Cuántos niños más tienen que ser víctimas de balaceras para poder avanzar hacia un cambio seguro en la política de seguridad que el Estado ha empujado en los últimos años, en las últimas décadas y que no ha producido los resultados que toda la sociedad espera».

«Demandamos más seguridad, pero demandar más seguridad no puede ser más de lo mismo . Tenemos que avanzar hacia una nueva política de seguridad de parte del Estado. Pensamos que esa nueva política de seguridad debe abordar dos grandes ejes: primero, el de las policías con el actuar policías. Sin duda necesitamos más y mejor policía, necesitamos abordar el tema de las dotaciones en nuestra ciudad», insistió.

En cuanto a los resultados del plan de aumento de efectivos policiales en la comuna, Sharp criticó que «nos enteramos que ese aumento era solo temporal y se iba a acabar. Nos preguntamos por qué ese tipo de decisiones, por qué algunas comunas tienen más dotación que otras. Hay una discusión pendiente sobre ese tema».

«Y cuando hablamos de más y mejores policías, hay que discutir también, sin que esto suponga una guerrilla de declaraciones cruzadas entre los distintos sectores políticos, en la necesidad de avanzar en una nueva policía, que funde un nuevo pacto social de seguridad con la sociedad», zanjó el alcalde de Valparaíso.

«El aumento de dotación policial es un elemento que ayuda a reducir la delincuencia, pero debe ir acompañado de otras acciones para que sea eficaz. En materia de seguridad no existen fórmulas mágicas, se debe abordar de manera integral y con trabajo diario, conversando con la comunidad y acompañándola». Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central Con una mirada similar, el jefe comunal de Estación Central, Felipe Muñoz (IND) sostuvo que «el aumento de dotación policial es un elemento que ayuda a reducir la delincuencia, pero debe ir acompañado de otras acciones para que sea eficaz. En materia de seguridad no existen fórmulas mágicas, se debe abordar de manera integral y con trabajo diario, conversando con la comunidad y acompañándola, fomentando la denuncia y la organización entre vecinos para desarrollar un trabajo con ellos».

«Nosotros desarrollamos apenas asumimos la gestión municipal, un plan de aumento de seguridad para Estación Central que pusimos en marcha aproximadamente desde octubre del año pasado, en un esfuerzo coordinado con las policías, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la delegada presidencial. Esto nos ha permitido aumentar y robustecer nuestras capacidades de manera paulatina, por lo tanto tomo estas cifras como el fruto del trabajo de varios meses y no solamente a partir del aumento de dotación policial del último mes», aclaró.

Pese a insistir que la mejoría en los índices de la comisión de estos delitos no se debe únicamente al aumento de la dotación policial, el alcalde Muñoz comentó que en el caso de Estación Central, «es relevante la disminución de la delincuencia, sobre todo durante el último mes en el eje Alameda a partir de los despejes, copamientos y decomisos, eso ha incidido también en la baja de las cifras comunales. En este sentido, el aumento de la dotación y el plan de intervención del gobierno en el barrio comercial Estación han sido muy importantes».

Mantener la dotación y apoyo a Carabineros

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS) hizo énfasis en, durante este mes, «nosotros percibimos mejorías en varios aspectos. Primero que hubo más presencia policial en las calles. Segundo, efectivamente hubo una disminución tanto en el stock de carabineros que analizamos mensualmente».

«De hecho, ayer tuvimos una reunión con los comisarios de las dos Comisarías de San Bernardo y, efectivamente, hubo una disminución importante durante este mes y nos sentimos contentos, porque nosotros tenemos una formula de trabajo de patrullaje mixto, en nuestros vehículos de seguridad ciudadana transita un funcionario municipal y un carabinero, y en esos patrullajes tuvimos mayor desempeño», detalló.

«Nos preguntamos qué más tiene que pasar para abordar en serio el tema de la seguridad. Cuántos niños más tienen que ser víctimas de balaceras para poder avanzar hacia un cambio seguro en la política de seguridad que el Estado ha empujado en los últimos años, en las últimas décadas y que no ha producido los resultados que toda la sociedad espera». Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso Es más, la autoridad comentó que, gracias a este plan, «de los ocho autos operativos que habían en Carabineros, más los 17 nuestros llegamos a 25 vehículos con presencia policial permanente», agregando que la medida «tuvo efectos positivos, desde la presencia hacia la disminución, más allá de que los problemas de fondo persisten: narcotráfico, delincuencia también existe pero, obviamente, mejoró».

No obstante, el alcalde de San Bernardo expuso que desde la comuna están «preocupados también, porque de alguna manera nos gustaría que esto permaneciera durante el tiempo, y no sea sólo una medida transitoria».

«Estoy tratando de comunicarme con la Subsecretaría de Prevención del Delito y con el Ministerio del Interior para pedirles que nos mantengan el servicio, porque no era un número tan elevado, eran 35 carabineros operativos y San Bernardo es la quinta comuna más grande de la Región Metropolitana. En razón de la proporción de habitantes y la cantidad de carabineros es completamente razonable que se mantengan presentes», precisó.

Finalmente, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), en el marco de la misma actividad en que la ministra Siches y Yáñez dieron a conocer los avances del plan de reforzamiento, expresó que «pueden generarse muchos operativos y, obviamente, nosotros los valoramos y también queremos mantener más carabineros en la comuna, pero esto nunca va a dar el resultado suficiente si es que no existe un acuerdo político claro para brindarle el apoyo a esos carabineros que están arriesgando su vida en la calle».

«Creo que, y esto debe ser compartido por toda la gente en la casa, evidentemente la violencia que están usando los delincuentes es una violencia inusitada, es una violencia que se ha ido apoderando de las formas de proceder de la delincuencia y eso necesita un Estado robusto, sin prejuicios, sin complejos que le dé el apoyo a Carabineros, las policías y que obviamente se mejoren algunas leyes», añadió.

En ese sentido, la autoridad señaló «valorar» los planes implementados por el Ejecutivo en materia de seguridad, pero insistió en que «no es suficiente porque tiene que ir acompañado de un respaldo político a Carabineros y salir de la situación de letargo, de evidentemente apoyos que están hoy día en el Gobierno».

