Aún no depositan solicitud de coerción contra Andrés Castillo Agosto 20, 2022 por J.C El Ministerio Público aún no deposita la solicitud de coerción contra el actor Andrés Castillo a quien se le acusa de acoso y coacción a una actriz menor de edad. El actor permanece detenido desde la tarde del pasado jueves luego de que se presentara voluntariamente en la Fiscalía de Violencia de Género del Distrito Nacional. A su llegada a la fiscalía el abogado de Castillo dijo que hasta ese momento ni él ni su cliente habían sido notificados de ningún proceso en su contra.

