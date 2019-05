AN aprueba rechazar reelección de Maduro

Entornointeligente.com / Por situar al país en la crisis “más grave” de su historia La Asamblea Nacional (AN), que por tercera semana consecutiva sesiona con limitaciones para entrar al Palacio Legislativo, aprobó este martes un nuevo acuerdo que impugna las elecciones convocadas el 20 de mayo de 2018 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en el que fue reelecto el ejecutivo nacional, Nicolás Maduro, y que a juicio de la cámara ha sido una añada de la profundización de la crisis. El presidente del parlamento, Juan Guaidó, apuntó que a un año de un error que profundizó la crisis “reina la militarización parcial del Palacio Federal Legislativo y los que usurpan funciones se ven cada vez más disociados, Maduro es el ejemplo de eso”, dijo también al agregar que seguirán la ruta establecida para lograr el cese de la “usurpación”. Recalcó que el gobierno le teme a unas elecciones verdaderamente libres al evadir esa alternativa, e invitó a tener un mínimo de “raciocinio, porque no hace falta tener dos dedos de frente para entender que una elección libre abre el cambio en Venezuela”, aseguró. De este modo aseguró que es muy “cínico” y una “burla” decirle al pueblo de Venezuela que van a adelantar las elecciones parlamentarias, y que van a alargar la ANC”, dijo tras enfatizar que el Gobierno no toca los puntos álgidos que avivan la crisis económica, social y política del país. En este sentido, el diputado Williams Dávila, quien recordó que ya la AN había aprobado un acuerdo el 22 de mayo en el que declaraban que las elecciones del 20 de mayo eran “inexistentes” y se anulaba la proclamación del presidente Nicolás Maduro, afirmó que este año “los hechos nos han dado la razón” sobre el proceso de mandato que la oposición ha calificado como una “usurpación”. Aseveró que “celebran la devastación del país, debemos sentir en el corazón la fuerza telúrica de quienes luchamos por una Venezuela libre, tenemos el caso de Edgar Zambrano con dos semanas desaparecido, el caso de Gilber Caro, y de Juan Requesens”, refirió a través del diario Panorama.

LINK ORIGINAL: Tenemos Noticias

Entornointeligente.com