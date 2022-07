América no cierra plantilla, esperan ir por un refuerzo más

Entornointeligente.com /

El América no cierra las puertas para buscar un refuerzo más y no se pone fecha límite ante la posibilidad de que salga transferido el español Jorge Meré , quien no realizó el viaje con el equipo a los Estados Unidos , donde sostendrán tres partidos amistosos ante rivales europeos.

El zaguero de 25 años vivió este jueves lo que sería su último entrenamiento como azulcrema, pues la plantilla estará fuera del país durante dos semanas y media.

Ante esta situación ESPN Digital pudo saber que el equipo mantiene un ojo en el mercado de verano, no dan como cerrada la plantilla y cuentan hasta el 5 de septiembre para obtener otro jugador en la ventana de transferencias. Sin embargo, para estas fechas la Liga MX se encontrará en la recta final del torneo regular.

Del mismo modo, fuentes señalaron que no solamente Meré ha interesado en otros países, pero sí es el exjugador del Colonia de Alemania quien se encuentra frente a la puerta de salida, pues busca regresar a Europa después de un primer semestre ñ donde no se consolidó como titular y también perdió la pelea por ser la primera opción de cambio.

América viajó a Estados Unidos para los duelos amistosos que encarará. ESPN Los otros dos elementos que no viajaron a suelo norteamericano fueron Roger Martínez y Salvador Reyes . El primero estaría todavía hasta siete semanas fuera de actividad debido a una lesión en el tendón proximal del recto femoral izquierdo.

Salvador Reyes se queda en el país para seguir con su rehabilitación después de resentirse de su lesión durante el entrenamiento a puerta abierta que realizaron en el Estadio Azteca.

América estará prácticamente fuera de la capital durante tres semanas. El 17 de julio enfrentarán al Chelsea en Las Vegas Nevada ; posteriormente, estarán midiéndose con Manchester City , campeón de la Premier League , el día 20.

Los emplumados regresarán a suelo mexicano para jugar contra Xolos el 23 de julio y volverán a los Estados Unidos para su compromiso ante el Real Madrid el 26 de julio.

Su vuelta a la capital del país se dará para el compromiso ante León, el cual se dará el 30 de este mes, pero volverán a suelo estadounidense para el compromiso ante el LAFC de Carlos Vela , mismo que se celebrará el 3 de agosto.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com