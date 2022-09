América Latina se vuelve zona clave para cadena de suministro mundial

Entornointeligente.com /

Además, la caída de precios de las materias primas ha causado una fuerte disminución en los mercados y divisas latinoamericanas. De acuerdo con un estudio elaborado por la consultora internacional Marsh, el producto bruto interno (PBI) de la región se contraerá este año, señala un informe publicado hoy en el Diario El Peruano. Sin embargo, hay informes de que, a medida que las empresas se alejan de China después de la pandemia, los países del Sudeste Asiático y América Latina se están convirtiendo en lugares clave para la cadena de suministro mundial. «Cualquiera que sea el panorama, está claro que se deben aprender las lecciones de la pandemia, estableciendo una base adecuada para la gestión de riesgos, incluyendo medidas proactivas para proteger a los empleados», refiere el estudio. Riesgos Una reciente encuesta de la consultora Marsh examinó los cinco pilares del riesgo de personas que están teniendo el mayor impacto en las empresas de América Latina. La gran mayoría de las organizaciones afirman que los riesgos de salud y seguridad de los empleados se mantienen como la mayor amenaza para su empresa. Así, en lo que se refiere a salud y seguridad, el 85% de los profesionales de riesgo y Relaciones Humanas (RR.HH.) en América Latina afirman que los riesgos de salud y seguridad para los empleados, incluyendo más pandemias y el agotamiento de la mano de obra, son una «grave amenaza para la empresa». Esto implica, de acuerdo con la investigación, invertir en prestaciones que gestionen los riesgos de salud para aumentar la resiliencia de las personas y la empresa. El segundo pilar analizado por el estudio es e l de gobernanza y finanzas . En este caso, la gestión de compensación, beneficios a empleados y planes de jubilación, se está volviendo cada vez más compleja y difícil en América Latina, suponiendo una gran amenaza empresarial para el 79% de los empleadores. Implementar un régimen de gobernanza para todos los tipos de recompensas y así evitar errores costosos y daño reputacional es una alternativa de solución a esta situación. La digitalización acelerada es otro pilar comprendido en el análisis de Marsh. Los problemas relacionados con la digitalización acelerada, que van desde la obsolescencia de las habilidades, la ciberseguridad y los riesgos de privacidad de datos, son vistos como una grave amenaza empresarial por tres de cada cuatro (75%) organizaciones de América Latina. Muchas empresas continúan luchando por aplicar políticas efectivas de ciberseguridad, controles y sistemas de apoyo. En este caso, la obsolescencia de habilidades necesita ser abordada como parte de los riesgos cibernéticos (el riesgo número 1). Se considera también automatizar las plataformas de RR.HH. y de beneficios para reducir el riesgo de los datos e impulsar la eficiencia de la gestión de beneficios. En lo que se refiere a Prácticas de talento, el estudio determinó que tres de cada cuatro (75%) organizaciones de América Latina consideran que los riesgos relacionados con las prácticas de talento, como la naturaleza cambiante de trabajo y la atracción y retención de talento, son una grave amenaza empresarial. Por ello, es importante escuchar lo que más valoran los empleados (mediante el análisis de datos) para incrementar su habilidad de retener el talento actual y asegurar el futuro, pero recordar que la misma solución no se ajusta a todos. Finalmente, el quinto pilar es el ambiental y social . En este punto, el 79% de las organizaciones de América Latina afirman que los riesgos ambientales y sociales son una grave amenaza, incluyendo la necesidad de prepararse para el cambio climático y construir una cultura empresarial sostenible. Las personas están eligiendo trabajar para empresas con un fuerte enfoque DEI (Diversidad, equidad e inclusión); de no hacerlo, podría llevar a la fuga de talentos. Para ello, es necesario aplicar un lente ESG (ambiental, social y gobernanza) no solo a las inversiones, sino también adoptar una perspectiva holística, por medio de los beneficios de los empleados y condiciones laborales para impulsar lugares de trabajo sostenibles y centrados en la cultura del futuro. «Las personas son la fortaleza más importante de una organización, pero pueden generar un riesgo importante para una empresa si no se gestionan adecuadamente. Los riesgos de personas son los riesgos empresariales generados por su fuerza de trabajo y por la forma en que se gestiona, prepara y motiva este activo fundamental», refiere el estudio de Marsh. Agrega que el próximo año será desafiante y que los riesgos de personas deben ser gestionados a un nivel operacional. «Al ayudar a las empresas a anticipar los riesgos y trabajar en colaboración para mitigarlos, se espera ponerlos en primera línea, permitiendo a la empresa y a su fuerza de trabajo prosperar y conservar la confianza que, como empleadores, generaron con sus acciones», precisa. Prioridades Dada la naturaleza de los riesgos de personas que enfrenta América Latina, Marsh establece tres prioridades inmediatas por considerar: – Asegurar que estén en curso las medidas para mitigar el riesgo de salud y seguridad. Sin estas, las lesiones y las enfermedades en el lugar de trabajo seguirán siendo un riesgo importante de las personas. Para que los sistemas robustos y canales de comunicación sean efectivos, deben ser integrados en las funciones habituales de la empresa. – Habilitar un régimen de gobernanza para todos los tipos de recompensas a fin de evitar errores costosos y daño reputacional. Esto incluye la gestión de los planes de compensación, beneficios de los empleados y plan de jubilación. – Abordar los riesgos de ciberseguridad. Es primordial que los profesionales de RR.HH. y riesgos mantengan conversaciones proactivas para identificar dónde están las vulnerabilidades durante las actividades cotidianas de los empleados, para crear una cultura de gestión de riesgos de ciberseguridad. Más en Andina: El @midagriperu impulsa estrategia integral con la promoción de fertilizantes orgánicos. Prioridad es garantizar la campaña agrícola y la provisión de alimentos. ?? https://t.co/zT1OCq1GRv pic.twitter.com/1OKKXrkfN0

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 4, 2022 (FIN) DOP/SDD/JJN Publicado: 5/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com