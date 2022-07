América Latina es un campo de oportunidades para operadores de iGaming

Entornointeligente.com /

Son muchas las empresas que están interesadas en hacer inversiones en la región y comenzar a apostar su capital fuera de Europa. Venezuela es uno de los países más prometedores de la región y permite retirar dinero de casinos con PayPal.

América Latina es considerada como un campo emergente en lo que refiere al mundo del iGaming. Diversas compañías líderes, de diferentes partes del mundo, buscan expandirse hacia el mercado latinoamericano porque es una de las regiones más prometedoras. Actualmente, buscan incursionar en dicho mercado debido a que el crecimiento del iGaming es inusitado y se espera que siga en alza en los próximos años. Desarrolladores de juegos online visualizan donde harán sus próximas inversiones, siendo Venezuela la elegida para realizar las primeras operaciones.

Playson se suma al juegos online en Venezuela Parley y Triples, dos de los operadores más destacados del juego online en Venezuela, incorporaron en sus plataformas las tragamonedas desarrolladas por Playson. La presencia del proveedor de software de casino ofrece nuevos títulos de slots, tales como, Royal Coins: Hold and Win, Solar Queen Megaways y 5 Fortunator.

Blanka Homor, directora de Ventas de Playson, aseguró que la llegada de la empresa al país significa un primer paso para la expansión de la compañía en América Latina. En líneas generales, se considera que es un evento importante debido a que se busca crecer en mercados fuera de Europa.

Playson considera que ambos operadores son los más significativos del país y busca crecer aún más a través de su nueva asociación. En cuanto a Triples detalló que el proveedor está ampliando significativamente su oferta de casino online debido a una suba en la demanda de nuevos clientes.

El desarrollo de Playson en América Latina Homor asegura que confía en que su oferta de productos tiene un alto valor comercial y que la calidad de sus juegos despierta un elevado interés en los mercados a escala global y específicamente en América Latina. Para Homor el acuerdo con la compañía Parley es de vital importancia en su intento por reforzar la posición en Venezuela y específicamente en el mercado latinoamericano.

Los usuarios de Triples accederán a una gran variedad de tragamonedas como Spirit of Egypt: Hold and Win, The Fruit Megaways y 9 Happy Pharaohs . Homor asegura que América Latina ha demostrado ser una región sumamente próspera, por lo que los acuerdos permiten fortalecer la posición de la compañía y considera que es una noticia sumamente fantástica para la firma y también para los socios.

Se debe sumar la posibilidad de que los casinos ofrecen además de sus medios de pagos habituales, las billeteras móviles que son más populares entre quienes juegan a casinos online. En Venezuela existe la posibilidad de emplear PayPal como medio de retiro de ganancias, por lo que resulta ser atractivo, eficiente y rápido.

