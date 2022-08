Amparo Grisales y la respuesta a hombre que se burló de ella por aparecer en 'House of the Dragon'

Entornointeligente.com /

El 21 de agosto en HBO Max se estrenó oficialmente ‘ House of the Dragon de Game of Thrones’, una serie fantástica que cuenta la historia medieval de varias familias. La producción estadounidense de ocho temporadas, ha logrado enamorar a los internautas por la trama de la misma, tanto así que muchos de ellos se consideran expertos en cada una de sus líneas narrativas.

Como parte de su promoción en Colombia, Amparo Grisales participó en el video promocional presentado en el país, en donde la actriz de televisión, cine y teatro de todos los tiempos, fue la encargada de ambientar la historia por la lucha interna entre la familia Targaryen , una elección que no parece al azar, pues la considerada ‘Diva’ aseguró que se identifica con la serie por lo que ha vivido a lo largo de su carrera.

«A lo largo de mi carrera también he tenido que superar obstáculos inimaginables, para dejar huella y a la vez cumplir mis sueños. Además, amo los animales, y es apasionante que -aunque sean míticos- en esta trama son determinantes para definir la historia de todo un imperio», afirmó Amparo Grisales.

Pese a que la participación de Amparo Grisales en ‘ House of the Dragon de Game of Thrones’ fue muy apropiada para muchos, algunos internautas se burlaron de la elección, sin embargo, hubo un comentario que llamó la atención de la mujer y fue el de un usuario que se hace llamar Targaryen, quien aseguró que ella » saldría cuando cuando narran los hechos de 700 años antes», un comentario que hace referencia a la dudosa edad de ‘la diva de Colombia’.

Por razones desconocidas, dicho comentario llegó hasta Amparo Grisales, quien no se quedó callada y le r espondió al usuario, asegurando que supone el hombre no conoce muy bien la historia de la Dinastía, así como también lamenta que el usuario no haya heredado la inteligencia de su generación. ¿Qué tal esa peinada?

«Para ser un TARGARYEN… no sabes mucho sobre nuestra Dinastía..!! Antes de «House of the Dragón»fueron mas de 700 años existiendo ! Lástima que un jovencito como tú no haya heredado la sabiduría y majestuosidad de mi generación…!!!», contestó Amparo Grisales.Te podría interesar:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HBO Max Latinoamérica (@hbomaxla)

Cabe resaltar, que en la promoción de ‘ House of the Dragon de Game of Thrones’ también participó la presentadora y modelo Laura Tobón, quien en el clip personifica la doncella de Amparo Grisales y le ayuda a ponerse la corona y le sirve una copa, sin embargo, ambas acciones las realiza con una mirada bastante sospechosa.

