¡Amor por el chocolate! Conoce los diferentes tipos

El cacao venezolano es uno de los mejores del mundo, por lo que no es de extrañarse que el chocolate producido en el país sea tan delicioso.

Características únicas como el clima, geografía, genética y sabor, hacen que cada grano de cacao sea apreciado por chocolateros a nivel mundial.

Además, no hay nada mejor para complacer los antojos dulces a la hora de la merienda que una rica barra de chocolate. Este se obtiene mezclando azúcar con dos derivados del cacao: pasta de cacao y manteca de cacao.

PRIMICIA Comercial te presenta los principales tipos de chocolates para que nos compartas cuál es tu favorito:

Chocolate blanco Quizás has escuchado más de una vez que el chocolate blanco no es precisamente chocolate, esto se debe a que para su elaboración no se usan los granos de cacao, sino, solamente manteca de cacao -la grasa-, leche y azúcar.

Aun así, es indiscutiblemente exquisito y perfecto para aquellos amantes de los sabores un poco más suaves.

Chocolate con leche Probablemente es el que más has consumido, se prepara como un chocolate normal, pero añadiendo leche y con un porcentaje de cacao entre 25% y 40%.

Chocolate oscuro La principal característica de este tipo es la baja cantidad de azúcar y se divide en semi amargo (40 % ※ 50 % de cacao) y amargo (60 % ※ 85 % de cacao).

Es muy versátil a la hora de realizar postres y tiene una coloración intensa.

¿Un cuarto tipo? El chocolate Ruby o rosado es un nuevo tipo, contiene 47,3 % de cacao, leche y azúcar. Unas de sus características más llamativas es el color rosado natural.

Su sabor es diferente a todos los demás ya que se fabrica exclusivamente a partir del grano de cacao Ruby otorgándole un gusto afrutado.

¿Ya sabes por cuál decidirte?

