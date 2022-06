Amor más allá de la guerra: la historia de un director ruso y una violinista ucraniana en Cali

Entornointeligente.com /

Lo que el arte ha unido no lo separa la guerra, podría asegurarse del matrimonio entre Ala Voronkova y Guerassim Voronkov. Ellos llevan 36 años juntos, como esposos y dedicados a la música, ella como violinista y él como director de orquesta. Su amor por el arte, y del uno por el otro, está por encima de cualquier diferencia, y esto quedó confirmado cuando sus países de origen, ella es de Ucrania y él de Rusia, entraron en guerra hace cuatro meses, dejando destrucción y muerte por millares.

Pero, mientras el conflicto bélico ha despertado fanatismos, xenofobia y odios entre ucranianos y rusos, culturas que han compartido historia durante miles de años; para Ala y Guerassim, por esta misma razón, se ha hecho muy importante recordar, en estos momentos, todo aquello que une a estas naciones, lazos familiares y artísticos. Por eso, en su visita a la ciudad, los maestros realizarán el concierto ‘Música por la reconciliación’ junto a la Orquesta Filarmónica de Cali, mañana sábado, a las 7:00 p.m., en el Teatro Municipal ‘Enrique Buenaventura’.

Para Guerassim Voronkov, «los rusos no piensan igual que Putin, no consideramos a Ucrania como enemigo, muchos no nos reconocemos en esta guerra. Sin embargo, me han cancelado conciertos solamente por ser ruso, como si por haber nacido allí, apoyara sin considerar lo que hace el gobierno. Es una situación muy difícil». Por su parte, Voronkova aclara, «qué culpa tienen Tchaikovsky o Rachmaninov de lo que está pasando hoy, no debe ser así, tenemos que distinguir el arte, porque no podemos perder una cultura tan rica. Sin embargo, aunque somos artistas, ahora no podemos ser apolíticos».

El maestro ruso Guerassim Voronkov ensayando junto a la Orquesta Filarmónica de Cali.

Raúl Palacios / El País

En el concierto de mañana, el programa de piezas musicales está compuesto por la Sinfonía concertante para violín y viola en Mi Bemol Mayor, K.364, de Wolfgang Amadeus Mozart; las Soirées musicales Op.9, suite de cinco movimientos de Rossini, de Benjamin Britten; y el Steam Suite para orquesta de cuerda, obra compuesta por el director invitado, Guerassim Voronkov, y que está inspirada en la película de Buster Keaton ‘El maquinista de la general’.

Cabe destacar que ‘La sinfonía concertante para violín y viola’, de Mozart, tiene como protagonistas dos instrumentos que serán interpretados por Ala Voronkova y Guerassim Voronkov. La maestra Voronkova tocará con su violín fabricado por el afamado luthier italiano Paolo Magggini, en el siglo XVII. Mientras el maestro Voronkov la acompañará, dirigiendo la orquesta e interpretando la viola.

Ala y Guerassim se conocieron muy jóvenes, cuando estudiaban en el Conservatorio Tchaikovski de Moscú, él estudiaba dirección de orquesta, pero era reconocido, como cuenta ella, «porque de niño había actuado como el pequeño Tchaikovski en una película muy famosa».

Mientras que Ala, era una virtuosa violinista. Pero fue cuando ambos pertenecían a la Orquesta del Teatro Bolshoi, que él, siendo violinista en aquel momento, la invitó a tocar juntos alguna obra, y ella accedió pero si tocaban la Sonata para piano y violín de Shostakóvich, una de las piezas musicales más difíciles de ejecutar. Él tuvo que aprenderse en muy poco tiempo la parte del piano para tener esa oportunidad con Ala, desde entonces han seguido juntos, apoyando sus carreras musicales y formando una familia para la que Rusia y Ucrania son un mismo hogar.

En el sentido amoroso, el maestro Voronkov considera que, «la música es un indicador muy certero de la conexión que puedes tener con otra persona. En nuestro caso, cuando ensayamos juntos, discutimos mucho y, cada semana, Ala me dice que es la última vez que toca conmigo, pero al momento del concierto sentimos que nos entendemos perfectamente, hay una empatía profunda entre la música y nosotros, algo que ocurre pocas veces en este arte y en la vida, por eso creo que tuvimos suerte de encontrarnos».

Sobre la responsabilidad de los artistas frente a la guerra, la maestra Voronkova es contundente, «debemos ser embajadores de lo bueno, de la paz, del amor, de lo humano, para contrarrestar estas barbaridades y consecuencias horrorosas de la guerra. Precisamente la música hace que la vida cobre más valor, mientras que la guerra le quita sentido a todo. Es increíble como la idea de un paranoico ha desencadenado un enfrentamiento que lleva miles de muertos, a personas como él no les importa la vida y mucho menos los sentimientos, pero la música es sentimiento puro, por eso seguimos haciéndolo, para que el sentido de la vida no se pierda ante la muerte. Entonces, me parece a mí, que si un artista llegara a apoyar la guerra o la violencia, es porque está en contra del sentido mismo del arte».

«Defender el arte en sí mismo es defender la vida», concluye Voronkov.

Los Voronkov Ala

​

Nació en Kiev (Ucrania), hace 69 años, es una de las violinistas más virtuosas de su generación, ha actuado como solista con diferentes orquestas. Entre sus conciertos más importantes están los del Carnegie Hall de Nueva York y el Concert Hall de Chicago College.

Guerassim

Nació en Moscú (Rusia), hace 63 años, fue profesor de la maestría en dirección sinfónica de la U. Nacional, y ha trabajado con grandes artistas como Montserrat Caballé y Placido Domingo.

