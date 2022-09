Amor fraternal en Arequipa: mujer dona riñón a su hermano para salvar su vida

Entornointeligente.com /

Raúl Hinojosa Obando, jefe de Nefrología y coordinador de trasplantes de dicho nosocomio, resaltó la acción generosa de Alzuni del Castillo Bobadilla, hermana del paciente, ya que apenas conoció la enfermedad de su hermano -insuficiencia renal- no dudó ni un segundo en ayudarlo. Pese a que vive en Chile, Alzuni regresó al país para realizar todos los procedimientos médicos y, luego de unos días, el personal médico determinó que su riñón era compatible con el receptor y se fijó fecha para la operación. Cuando llegó el día, se realizó con éxito la intervención quirúrgica. «Lo más importante es que tengo en mi DNI que sí soy donante de órganos, por lo que donarle un riñón a mi hermano no fue una difícil decisión. Al contrario, lo hice de todo corazón y sin dudarlo un solo instante «, afirmó la donante. De acuerdo con el especialista, el trasplante renal es un procedimiento que dura aproximadamente de tres a cuatro horas, tiempo en que el riñón es implantado junto con sus vasos sanguíneos y el uréter. Luego de la cirugía, los pacientes tienen que tomar medicación para evitar el rechazo del órgano y mantener un estilo de vida saludable. En la operación participó un equipo multidisciplinario como urólogos, cirujanos cardiovasculares, enfermeras, médicos y más. «Gracias a su preparación y capacidad quirúrgica de dichos profesionales, se pudo realizar con éxito este trasplante», sostuvo el galeno. Paciente recuperado El paciente Wilber del Castillo Bobadilla agradeció a su hermana por ese gran gesto que tuvo al donarle uno de sus riñones. Él señaló que es padre y madre de sus 5 hijos y gracias al trasplante podrá continuar trabajando en beneficio de su familia. «Agradezco a los médicos de EsSalud Arequipa, ellos en todo momento me atendieron bien, me dieron esperanza desde que inicié mi tratamiento con hemodiálisis y luego con la cirugía del trasplante que fue todo un éxito», indicó. El gerente de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud, Yilbert Zeballos Pacheco, indicó que a los 15 días el paciente de 64 años fue dado de alta en óptimas condiciones y recomendó a la población mantener estilos de vida saludables como una alimentación sana, evitar el estrés, no fumar, ingerir poco alcohol y realizar actividad física para mantener un funcionamiento adecuado de los riñones y no haya complicaciones en el futuro. Por último, EsSalud indicó que en lo que va del año, se han realizado 14 trasplantes renales en EsSalud Arequipa, pero hay 38 pacientes en lista de espera por un riñón. Más en Andina: (FIN) NDP/MAO Publicado: 1/9/2022

