«Amo-te como a um irmão.» Escritores reúnem-se em Nova Iorque para apoiar Rushdie e defender a liberdade de expressão

Uns erguiam cartazes com fotografias ou citações do escritor, outros apenas uma letra que, associada a outras, formava uma frase – ​ Stand with Salman. Juntaram-se na Biblioteca Pública de Nova Iorque na sexta-feira para apoiar Salman Rushdie , o autor britânico que, por causa de um dos seus livros, foi alvo de uma fatwa decretada pelo ayatollah Khomeini, há 33 anos, e que a 12 de Agosto foi esfaqueado dez vezes no pescoço e no abdómen quando dava uma palestra nos Estados Unidos, ficando em risco de vida.

Rushdie continua a recuperar, no hospital, com os colegas escritores a apoiá-lo , procurando mostrar nas redes sociais, em entrevistas aos jornais e televisões, e neste encontro que a biblioteca convocou com o repto Stand with Salman – Defend the Freedom to Write , que a liberdade de expressão tem de ser vista como um direito fundamental, inegociável.

Gay Talese, Siri Hustvedt, Paul Auster, Colum McCann, Hari Kunzru, Kiran Desai, Andrew Solomon, Jeffrey Eugenides e muitos outros escritores fizeram questão de estar presentes: só alguns leram excertos de obras de Rushdie, mas quase todos posaram para a fotografia.

«Se não temos certeza da nossa liberdade, não somos livres», disse Rushdie num encontro promovido, em 2012, pelo PEN América, associação de defesa da liberdade de discurso que se juntou à biblioteca na organização do evento desta sexta-feira. A frase, usada em muitos dos cartazes que os escritores tinham nas mãos, faz-nos de imediato pensar nos anos em que Rushdie viveu escondido, na clandestinidade, por causa da sentença de morte de Khomeini, líder religioso iraniano que o acusou de blasfémia a propósito da publicação de Os Versículos Satânicos .

«Os autores – aqueles que têm talento, visão e conseguem inspirar o público com as suas frases mágicas – usam, poderosamente, a liberdade de expressão. Se não podem dedicar-se ao seu ofício sem medo, nenhum de nós está a salvo», disse a directora do PEN América, Suzanne Nossel, na abertura do encontro a que muitos autores, como Bernard-Henri Lévy e Angela Graham, se associaram à distância, partilhando nas redes sociais vídeos em que liam excertos de obras do autor de Fúria e de Shalimar, O Palhaço .

Minutos antes de começar esta sessão ao ar livre, a que se juntaram muito transeuntes, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE, Stephen King, um dos autores mais lidos dos Estados Unidos, referência absoluta dos livros de terror e suspense, deixara uma mensagem de encorajamento a todos aqueles que fazem da escrita o seu ofício: «Todos os escritores que falam a verdade são meus irmãos. Cada escritora que não se deixa comandar pelo medo é minha irmã. A coragem de Salman Rushdie diante do fascismo religioso é um exemplo para todos nós.»

Frente às escadarias da Biblioteca Pública de Nova Iorque, coube ao romancista e jornalista britânico Hari Kunzru ler excertos da obra que pôs um alvo nas costas de Rushdie. Mas antes de pegar num volume de Os Versículos Satânicos , Kunzru lembrou um outro texto do autor: «Salman escreveu uma vez que o papel do escritor é nomear o inominável, apontar fraudes, tomar partido, iniciar discussões, moldar o mundo e impedir que ele adormeça. E é por isso que estamos aqui, porque lhe devemos o estar acordados, o uso das nossas palavras para moldar o mundo.»

Outros se seguiram, com obras distintas ou com mensagens de apoio muito pessoais, como Paul Auster: «Pensei em ti todas as horas de todos os dias na semana passada», disse o autor de Trilogia de Nova Iorque , dirigindo-se ao ausente Rushdie e aqui citado pelo diário norte-americano The New York Times . «Amo-te como a um irmão e valorizo ​​a amizade que construímos juntos nos últimos 30 anos», continuou.

Kiran Desai, escritora que, tal como Rushdie, nasceu na Índia, autora do livro The Inheritance of Loss , com o qual venceu o Man Booker, em 2006, também optou por interpelar o escritor. «Na semana passada, muitos de nós percebemos que estávamos a contar contigo para segurar o céu», disse. «Esperamos que saibas que podes contar connosco também. Estamos aqui para ti, no longo prazo.»

Andrew Solomon, escritor habituado a reflectir sobre política e antigo presidente da PEN America, preferiu chamar a atenção para os tempos que vivemos. «Não é coincidência que isto tenha acontecido agora», disse o autor que vive entre Nova Iorque e Londres. «Vivemos numa época em que o direito à liberdade de expressão está sob ataque constante, tanto da esquerda como da direita, quando há bibliotecas a fechar, livros retirados das escolas, quando tudo que costumava ser símbolo da liberdade de discurso na América está sob ameaça.»

