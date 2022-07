Entornointeligente.com /

Muitas vezes reconheço as manhãs pela data escrita manualmente no cardápio de papel afixado na vitrine de um restaurante fechado. Os algarismos desenhados na folha numa caligrafia imperfeita dão-me na data expirada uma espécie de inquietação do presente. O que acontecerá quando, nas montras dos restaurantes, surgirem em ecrãs ementas com datas actualizadas, em suma, certas? Ficarei sem modo de me orientar pelo dia errado, pelo dia passado, extinto. Para saber a quantas ando, deixarei de acrescentar um dia ao anterior, e, quisesse eu saber o dia de ontem, teria de subtraí-lo.

O problema é que nunca fui forte ou tive interesse nas contas de subtracção. Mudaria o movimento que me orienta os dias declarando morte ao somatório, e ao dia passado. Que boa possibilidade, essa, de se ser novo, actualizado, na montra. Também eu gostaria de me estrear nesse ecrã todas as manhãs, todos os dias. E atenção que não falo com sarcasmo, não se trata de um reparo ou de uma queixa. Juro que desejo ver colocadas nas vitrines todos os ecrãs do futuro, hoje, já, com a data e ementa correctas. Aceito com prazer a mudança. Mesmo que me obrigue a desorientar e a sofrer.

Amo a salubridade da época, a sua eficácia assassina, quase perfeita. Sigo para o escritório inquieto, sentindo que não sei a quantas ando, que caminho um tempo à frente do tempo das ementas. Eu que sou todo estômago e fome e ânsia de me sentir certo. Percorro as ruas com os restaurantes ainda fechados, é cedo. Sinto sempre que me antecipo. Que chego antes do tempo ao emprego e à vida. Talvez seja por esta mania de existir sozinho, não tenho quem me atrase. Só me atraso para um compromisso se há greve dos comboios, de resto ando sempre na linha. Canso-me da minha existência alinhada, não sou ninguém, nada. É assim que me sinto perante os outros: invisível.

Sei que estou vivo porque como e cago, mas é como se já estivesse extinto. Tenho sede, os cafés continuam fechados. Queria pedir a alguém que me desse água. Sou um cobarde, uma ementa ultrapassada. Estou só. Em breve estarei no escritório a esticar os cantos da boca e a estender a passadeira de dentes aos que comigo trabalham. Não quero que se preocupem. Ninguém se preocupa, na verdade. Tudo passa, incluindo eu e a minha insignificante existência. Não tarda é hora do almoço e os cardápios estarão certos. Só eu é que não me acerto, por mais que mudem as ementas.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com