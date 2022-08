Amnistia Internacional lamenta «perturbação e revolta» causada por relatório

Entornointeligente.com /

A Amnistia Internacional (AI) pediu neste domingo desculpa pela «perturbação e revolta» causada por um relatório acusando a Ucrânia de pôr civis em risco, que enfureceu o Presidente, Volodymyr Zelensky, e levou à demissão da responsável da AI em Kiev.

A organização de defesa de direitos humanos publicou, na quinta-feira, um relatório dizendo que a presença de tropas ucranianas em zonas residenciais fazia aumentar o risco para civis ucranianos durante a invasão da Rússia.

«A Amnistia Internacional lamenta profundamente a perturbação e ira que o nosso comunicado de imprensa sobre as tácticas de combate do Exército ucraniano possa ter causado», disse a organização com sede em Londres num email à agência noticiosa britânica Reuters.

«A prioridade da Amnistia Internacional neste e noutros conflitos é assegurar que os civis são protegidos. Este era, de facto, o nosso único objectivo quando divulgámos esta última investigação. Enquanto mantemos totalmente as nossas conclusões, lamentamos a dor causada.»

Zelensky acusou a organização de tentar tirar responsabilidade à agressão russa, enquanto a responsável do gabinete da Amnistia na Ucrânia, Oksana Pokalchuk, demitiu-se dizendo que o relatório era uma prenda para a propaganda de Moscovo.

Responsáveis ucranianos dizem que tentam retirar civis das zonas na linha da frente. A Rússia, que diz não atingir civis, não comentou este relatório.

No seu email no domingo, a Amnistia diz que encontrou forças ucranianas perto de casas de civis em 19 cidades e aldeias que visitou. A presença expõe os civis a risco de disparos russos, diz a organização.

«Isso não quer dizer que a Amnistia Internacional considere que as forças ucranianas são responsáveis pelas violações cometidas pelas forças russas, nem que o exército ucraniano não esteja a tomar medidas de precaução adequadas noutros locais do país», declarou. «Temos de ser muito claros: nenhuma das acções ucranianas que documentámos justifica de modo algum as violações da Rússia».

