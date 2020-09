¿AMLO ya usaba su nombre desde antes de nacer?, le entregaron marcas pese a llenar mal solicitudes

Entornointeligente.com /

El presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo consiguió que su nombre, siglas y apodo se convirtieran en marcas en tiempo récord en medio de la pandemia, sino que fueron avaladas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI ) pese a que las solicitudes fueron llenadas de forma incorrecta .

En agosto pasado, el IMPI le otorgó al presidente tres marcas: “Andrés Manuel López Obrador”, “AMLO” y “Peje”. Especialistas en marcas consultados por Latinus confirmaron que las solicitudes electrónicas fueron llenadas de forma incorrecta, pues debían especificar desde cuándo se utilizan los signos distintivos, pero en productos o servicios .

Una de las solicitudes precisa que el nombre “Andrés Manuel López Obrador” se ha utilizado comercialmente desde el 11 de noviembre de 1953, fecha en que ni siquiera había nacido el tabasqueño, pues nació el 13 de noviembre de ese año.

Te puede interesar “Ni las víctimas ni la gente te importan”: Sicilia a AMLO En el caso de “AMLO” y de “Peje”, las solicitudes especifican que se utilizaron desde el 1 de enero de 1995, cuando López Obrador protestaba por el resultado de las elecciones a gobernador de Tabasco, comicios en los que él fue candidato.

Todas las solicitudes precisan que la “ubicación del establecimiento” es el departamento donde vivía López Obrador antes de mudarse a Palacio Nacional, es decir, en la colonia Toriello Guerra, alcaldía Tlalpan.

Latinus revisó la solicitud de registro de marca del nombre “Enrique Peña Nieto”. La documentación del expresidente entró al IMPI el 3 de noviembre de 2010, donde se especificó que el nombre no se había utilizado como signo distintivo y dejó en blanco el espacio dedicado a “ubicación del establecimiento”. Peña Nieto es el único expresidente que registró su nombre como marca para productos o servicios de campañas publicitarias.

Te puede interesar Difunden desplegado a favor de AMLO 'contra los privatizadores de la palabra' Las solicitudes para las marcas de López Obrador las presentó Alejandro Esquer, secretario particular del presidente. El IMPI, a cargo del exdirector general de Pemex Fertilizantes, Javier Lozano Tovar, debió hacerle un “requisito de forma” para corregir los errores de la solicitud, pero esto no sucedió, pues el sistema del Instituto no lo refleja.

Las solicitudes entraron al IMPI el 27 de abril de 2020, tiempo en que el Instituto suspendió actividades por la pandemia de Covid-19. Las labores se reanudaron el 6 de julio y los plazos y términos legales el 13 de julio.

A pesar de que López Obrador ha rechazado tratos preferenciales, las marcas del presidente salieron en tiempo récord, sólo un mes y medio después de que se reanudaron los plazos, mientras que hay solicitudes que se presentaron antes y siguen en la lista de espera, de acuerdo con el sistema público del IMPI.

Te puede interesar ‘No es fantasía, vamos saliendo de la crisis’, dice AMLO sobre COVID-19 El tabasqueño no dice en qué negocios en específico va a utilizar la marca. “Andrés Manuel López Obrador” y “AMLO” las puede usar por 10 años en productos y servicios relacionados con la Clase de Niza número 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina; además de la Clase 41: educación, formación, servicios de entretenimiento, así como actividades deportivas y culturales. “Peje” se puede utilizar en productos y servicios de la Clase 35 y aún está en trámite el uso del nombre para la Clase 41.

De acuerdo con información del IMPI, la marca “Enrique Peña Nieto” se otorgó casi cinco meses después de haberse presentado, la de “EPN” tres meses y medio después y la de “Peña Nieto” se concedió luego de 11 meses.

El expresidente Felipe Calderón tardó casi 10 meses en que le concedieran las marcas “Felipe Presidente” y “Mano firme, pasión por México”. Vicente Fox tuvo que esperar casi tres meses para que le otorgaran la marca “Centro Fox”.

