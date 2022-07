AMLO: México se defenderá en controversia con EEUU y Canadá

Entornointeligente.com /

López Obrador descartó que México haya incurrido en alguna violación del tratado de libre comercio que mantiene con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC,

Ciudad de México — El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el jueves que México tiene elementos para responder a los reclamos que hicieron Estados Unidos y Canadá en materia energética en el marco del tratado de libre comercio y advirtió que, si se trata de una sanción política, «nos vamos a defender».

Durante su conferencia matutina López Obrador descartó que México haya incurrido en alguna violación del tratado de libre comercio que mantiene con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, pero dejó claro que no está en discusión el dominio que tiene México sobre su industria petrolera.

«Podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes», agregó.

Sin ofrecer mayores detalles, López Obrador dijo que tenía indicios de que las controversias anunciadas por Estados Unidos y Canadá «tienen que ver con los intereses creados que se dedicaban a saquear a México», a los que aseguró que les dio un alto al gobierno en el 2018.

«Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde. Y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado. Y aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes. Por ejemplo, en el tema energético pues nosotros no vamos a poner en negociación el dominio de la nación del pueblo de México sobre el petróleo, eso está clarísimo. El petróleo es de los mexicanos», dijo López Obrador.

En tanto el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, involucrado en las negociaciones durante el sexenio pasado, advirtió que la decisión del gobierno federal de cambiar las reglas del juego de forma unilateral en el sector energético, podría llevar al país a consecuencias legales inimaginables y pondría en riesgo las inversiones extranjeras y los empleos para los mexicanos.

Estimó que las acciones de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá son reacciones a decisiones de política pública tomadas de manera unilateral.

«Este inicio de consultas no es un panel de privados contra gobierno, es una consulta para un panel de controversia Estado-Estado, las sanciones son aranceles contra exportaciones mexicanas por el equivalente al daño ocasionado, estamos ante una situación que puede terminar afectando la capacidad exportadora de México», señaló Guajardo.

En embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar indicó que el mecanismo de consulta es un elemento fundamental del T-MEC que beneficia a los tres países al permitir resolver disputas rápidamente, por lo que se debe abordar este diferendo con determinación y seriedad para una resolución expedita.

Washington sostiene que las políticas energéticas impulsadas por la administración de López Obrador favorecen injustamente a las compañías mexicanas estatales de electricidad y petróleo frente a competidores estadounidenses y proveedores de energía limpia.

Entre los temas específicos en disputa está una reforma del año pasado a la ley mexicana sobre el sector eléctrico que, según Estados Unidos, privilegia injustamente la producción de electricidad de la compañía estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre la generada por empresas privadas y sobre fuentes más limpias como la eólica y la solar.

[Con información de The Associated Press]

